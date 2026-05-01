Miles de personas se manifiestan en Valladolid y advierten del riesgo de retroceso en Castilla y León

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, encabezan la manifestación del 1 de mayo en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, encabezadas por UGT y Comisiones Obreras, se han manifestado por las calles más céntricas de Valladolid este viernes 1 de mayo para reivindicar los derechos de los trabajadores, con el lema principal de "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia" y con la nota en común de la advertencia por los "retrocesos" que pueden darse por los pactos de PP y Vox.

Inmediatamente antes del comienzo de la manifestación, han comparecido ante los medios los secretarios generales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, así como la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, y el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, para referirse tanto a cuestiones de Castilla y León como globales.

En el ámbito de la comunidad, Lobo ha advertido de que, de media, se trabajan más horas y se cobra menos que en el resto de España, y ha defendido, junto a Fernández de los Muros, que los sindicatos se van a situar enfrente de los que intenten "recortar derechos" a los trabajadores.

Asimismo, la secretaria general de CCOO ha destacado los derechos de las mujeres como otro tema fundamental en Castilla y León, y ha denunciado que es la comunidad autónoma en la que se producen más casos de violencia machista.

Por último, ha hablado de la regularización de inmigrantes en la comunidad, sobre los que ha mencionado que suponen "el doce por ciento de la población" y que tienen "todos los derechos para quedarse en igualdad de condiciones" con el resto de los habitantes.

Por la parte internacional, Óscar Lobo ha enfatizado en el mensaje de "no a la guerra", en referencia al conflicto en Oriente Próximo, ya que "las facturas" del conflicto las paga "el conjunto de los trabajadores".

En concreto, ha condenado la actuación de países como Alemania, debido a la aprobación de "un recorte de 40.000 millones de euros" para destinarlo "a comprar armas para la guerra", en detrimento de "las pensiones, la atención sanitaria y los servicios públicos".

Acto seguido, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha transmitido la necesidad de impulsar "el diálogo social y el papel del sindicalismo" en el acceso a la vivienda, a un salario digno y a las condiciones de igualdad de la mujer, a la vez que ha criticado la negociación entre PP y Vox en Castilla y León, a los que ha achacado "poner la comunidad en pausa".

Por su lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha alertado de que ese posible acuerdo puede suponer "importantísimos retrocesos en materia de feminismo, en materia ecológica y de diálogo social".

La manifestación ha llegado a su fin en la Plaza Mayor, donde ambos líderes sindicales autonómicos han leído un manifiesto. En el mismo se ha reclamado que se desbloqueen los convenios colectivos, ya que "no se puede permitir" que haya gente que no llegue "a fin de mes" y por ello, se insistía: "más derechos, más salarios".