Miles de vallisoletanos acompañan 'La Borriquilla' en un Domingo de Ramos marcado por el frío

Procesión de La Borriquilla en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de vallisoletanos han acompañado este Domingo de Ramos en Valladolid al paso 'La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén', más conocida como 'La Borriquilla', en un procesión con ambiente familiar y marcada por el frío, si bien con cielo despejado.

Con una temperatura de en torno a cinco grados, la procesión ha comenzado a las 11.45 horas en la Iglesia de la Santa Vera Cruz, desde donde los nazarenos de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz han partido arropados por fieles, vecinos y turistas.

La salida del paso se ha producido a las 11.56 horas, portado a hombros, para avanzar por las calles del centro de Valladolid entre un pasillo de nazarenos en una procesión protagonizada por las secciones infantiles de distintas hermandades vallisoletanas y otros numerosos niños que elevaban sus palmas ante 'La Borriquilla'.

El recorrido ha continuado por la calle Macías Picavea, donde se ha registrado una alta concentración de personas, al igual que el resto del recorrido, que se ha visto ligeramente modificado al no poder pasar por la calle Arribas, cortada por la caída de una ventana que no ha dejado heridos.

De esta manera, la procesión ha seguido, junto al sonido de carracas y el olor a incienso, por la subida de la calle Catedral para continuar por Regalado, Constitución, Santiago, Plaza Mayor, Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo y finalmente, Platerías para concluir en la Vera Cruz.

Desde el balcón de esta iglesia, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha impartido su bendición a los presentes.

El recorrido, en el que han estado presentes numerosas autoridades locales, ha transcurrido así con normalidad, vigilado por un dispositivo en el que han participado efectivos de la Policía Municipal y Protección Civil.

SOBRE LA COFRADÍA

La Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz es la más antigua de las hermandades vallisoletanas y tiene su origen en el Convento de San Francisco, hoy desaparecido y situado en la Plaza Mayor, mientras que existe constancia de que en el año 1498 el Ayuntamiento le otorgó ayuda para la construcción de un Humilladero en la Puerta del Campo.

Asimismo, 'La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén' es el único conservado de los antiguos pasos de papelón fechado en el siglo XVI, que consistía en la construcción de cuerpos a partir de armazones de madera recubiertos con vestiduras.

Por su parte, los nazarenos de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz visten túnica negra con bocamangas de encaje y capa de paño verde, además de capirote, zapatos negros y guantes blancos, que pasan a ser negros durante el Viernes y el Sábado Santo.