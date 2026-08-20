Un millón de euros para abastecimiento inmediato de agua y alimento del ganado afectados por los incendios

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha aprobado una orden por la que se declara la emergencia de las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua y la alimentación del ganado en las explotaciones ganaderas de Castilla y León afectadas por los incendios forestales registrados en 2026 en Ávila, León, Segovia y Zamora.

Los incendios forestales pueden provocar la pérdida de superficies de pastoreo, reservas de alimento, infraestructuras ganaderas y puntos de abastecimiento de agua, comprometiendo de forma inmediata el bienestar de los animales y la viabilidad de las explotaciones afectadas. Ante estas situaciones, la Junta podrá actuar de manera inmediata para garantizar el suministro de recursos esenciales al ganado.

La medida cuenta con una dotación inicial estimada de 1.000.000 de euros, con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente, y permitirá actuar de manera inmediata para atender las necesidades más urgentes de las explotaciones afectadas. Está destinada a las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Esta inversión permitirá intervenir de forma ágil en cualquier punto del territorio de Castilla y León cuando los incendios forestales ocasionen daños que impidan el abastecimiento normal de agua o alimentación al ganado. Esta capacidad de actuación inmediata resulta especialmente necesaria ante la imposibilidad de prever con antelación tanto la localización de las explotaciones afectadas como el alcance de las necesidades que puedan generarse.

La declaración de emergencia tiene como objetivo asegurar el bienestar de los animales y la continuidad de la actividad ganadera en aquellas zonas donde los incendios han provocado daños que dificultan o impiden el acceso a recursos esenciales para el ganado.

Entre las actuaciones previstas se incluye la adquisición, suministro, transporte, distribución y entrega de alimentos y agua, así como de cuantos medios auxiliares resulten necesarios para garantizar la adecuada atención de los animales. La declaración de emergencia permitirá movilizar con carácter inmediato los recursos y suministros necesarios para atender las necesidades de las explotaciones afectadas y evitar situaciones de desabastecimiento.

Esta medida permitirá actuar con rapidez ante cualquier emergencia que afecte a explotaciones ganaderas, garantizando el suministro de agua y alimento al ganado mientras se recuperan las condiciones normales de explotación.