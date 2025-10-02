La ministra Rego asegura que "los activistas de la flotilla están manteniendo la dignidad del mundo"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inaugura oficialmente el curso 2025/2026 de dos másteres de la Universidad de Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha expresado este jueves en Salamanca su agradecimiento a las personas que han mostrado su oposición a Israel desde "el activismo" y ha subrayado que "los activistas de la flotilla están manteniendo la dignidad del mundo".

Tras ser preguntada por la situación de los españoles que viajan en la 'Global Sumud Flotilla' interceptada por Israel cuando se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria, Rego ha añadido que el Gobierno de España "está dando apoyo consular desde el minuto cero, se está haciendo el acompañamiento a este nivel para asegurar y exigir el respeto de sus derechos y tratar de resolver la situación con la máxima celeridad posible".

La ministra, que ha participado en la inauguración de dos Másters en la Universidad de Salamanca, ha añadido al respecto que "la flotilla de la libertad ha hecho un ejercicio de dignidad y ha cumplido con la legalidad internacional; Israel no ha cumplido con la legalidad internacional. Estamos viendo un genocidio retransmitido en directo y la vulneración sistemática de los derechos humanos". "El reconocimiento del Estado de Palestina tiene que conllevar acciones también de carácter político y diplomático que permitan abrir corredores humanitarios", ha subrayado Rego, quien ha apostado, además, por "trabajar con determinación para liderar una coalición internacional que plantee la ruptura del bloqueo y que se abran corredores humanitarios porque la situación es absolutamente dramática e insoportable".

La ministra ha añadido que, llegado a este momento del conflicto, desde el Gobierno español ahora corresponde "una respuesta contundente que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en este país".

Preguntada por las críticas que se han vertido desde algunos miembros de la flotilla que han lamentado haber sido abandonados por parte del Gobierno, la ministra se ha reafirmado es su posición de "responder dando un paso al frente, liderando una posición que plantee que se abran corredores humanitarios porque es absolutamente urgente y una reflexión profunda en torno al rol de los países a nivel internacional".

Por último, la ministra de Juventud e Infancia ha querido manifestar su "agradecimiento profundo, de verdad, a quienes, desde el activismo, desde la movilización, desde la acción concreta, desde las asambleas de profesorado, a las personas que están movilizándose en la calle y a los activistas de la flotilla".