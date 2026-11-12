Minuto de silencio en las comisarías de Policía Nacional de CyL por el agente y el pastor alemán fallecidos en Oviedo

Nicanor Sen en el minuto de silencio celebrado en la sede la Unidad Canina de Valladolid - DEL GBNO EN CYL

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las comisarías de la Policía Nacional de las nueve provincias de la Comunidad han guardado un minuto de silencio como homenaje al agente fallecido este martes en Oviedo, el leonés Juan José Rodríguez, al explotar una mochila bomba, y para mostrar su respeto, solidaridad y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros.

Este acto se ha celebrado de manera simultánea en las dependencias policiales de toda España, y en el caso de Castilla y León, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha participado en el minuto de silencio que ha tenido lugar en la sede de la Unidad de Guías Caninos de Valladolid.

Los perros guías han estado presentes en este minuto de silencio ya que junto al agente falleció, a consecuencia de la explosión, 'Deni', un pastor alemán de tres años que pertenecía a la Unidad Especial de Guías Caninos.

De hecho, los perros policía desempeñan una labor esencial en numerosas intervenciones y contribuyen, con sus capacidades y preparación, a la protección de los ciudadanos y a salvar vidas.