Miriam Andrés advierte de que el PSOE se queda sin poder territorial y añade: "Lo peor, el eco"

PALENCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha lamentado que el Partido Socialista no haya llegado ni al 23 por ciento de los votos en las elecciones celebradas ayer en Andalucía, donde la candidatura liderada por María Jesús Montero ha conseguido el 21,71 por ciento de los sufragios, y ha advertido de que el PSOE se queda sin poder territorial tras lo que ha sentenciado: "Lo peor, el eco".

Así se ha manifestado Miriam Andrés a través de un mensaje publicado en su cuenta personal en 'X' en la que se ha hecho eco de los resultados electorales en Andalucía.

La alcaldesa socialista ha situado a Adelante Andalucía como "la gran vencedora" en los comicios andaluces que, según ha reconocido, ha ganado el PP, tras lo que ha expresado que es "una lástima" que por dos escaños tenga que depender de la prioridad nacional, la principal exigencia de Vox en las negociaciones para llegar a acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Respecto al resultado del PSOE ha tirado de ironía para afirmar en su mensaje en la red social: "Lo nuestro, otra más. No llegamos ni al 23 por ciento por ciento nos quedaremos sin poder territorial, el cercano, el que pisa tierra y mira a los ojos, lo peor, el eco".

