Miriam Andrés lamenta el rechazo al recurso sobre pantallas acústicas y que el tribunal no haya atendido alegaciones

PALENCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha mostrado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Central de Instancia que da la razón a ADIF en relación con los proyectos de instalación de pantallas acústicas y cerramientos ferroviarios en la ciudad.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la regidora ha lamentado que el recurso municipal haya sido desestimado por extemporáneo ya que el tribunal considera que el Ayuntamiento debía haber recurrido el proyecto tras su publicación y difusión en el año 2022.

Andrés ha explicado que el Ayuntamiento de Palencia entendió que el momento para presentar el recurso fue en septiembre de 2025, cuando tuvo conocimiento de la declaración responsable presentada para iniciar las obras de cerramiento. Por el contrario, la resolución judicial indica que el plazo para impugnar el proyecto había expirado años antes.

La alcaldesa también ha lamentado que la sentencia no acepte ninguna de las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento, como la ausencia de una declaración de impacto ambiental, la compatibilidad de la actuación con los estudios informativos ferroviarios y las consecuencias urbanísticas y paisajísticas de unas pantallas de hasta siete metros de altura.

Uno de los argumentos expuestos en el fallo judicial sostiene que los cerramientos podrían mejorar la protección frente a inundaciones.

Miriam Andrés ha tachado de "indignante" que se considere que estas instalaciones no sólo no perjudican a los ciudadanos, sino que puedan suponer una mayor protección en caso de riada y ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene su oposición al proyecto por lo que ha anunciado la presentación de un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra este fallo.