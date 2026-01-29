Mónica Naranjo ofrecerá un concierto el 29 de agosto en Medina del Campo (Valladolid) - PANDORAPRODUCCIONES

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mónica Naranjo ofrecerá un concierto el 29 de agosto en Medina del Campo (Valladolid) con su gira internacional Greatest Hits Concerts '26, un tour que repasa los momentos más destacados de su trayectoria artística tras más de tres décadas de éxitos, innovación musical y una personalidad escénica inconfundible.

El concierto se enmarca en el ciclo 'Dando la Mota' que se celebrará en el entorno del Castillo de la Mota de la mencionada localidad vallisoletana y que también contará con una actuación de Siloé el 28 de agosto.

Las entradas para el concierto de Mónica Naranjo estarán disponibles a partir de las 12.00 horas a través de las webs monicanaranjo.com y entradas.com.

El precio de las entradas será de 42 euros para la zona General y de 67 euros para la zona Front Stage, ambos más gastos de gestión.