La Montaña Palentina acogerá el campeonato de España de Subida Vertical y de Trail Running el 2 y el 3 de mayo

Presentación de las dos pruebas que se van a celebrar en la Montaña Palentina. - DIP PALENCIA.

PALENCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Montaña Palentina acogerá dos competiciones nacionales en el fin de semana del 2 y 3 de mayo y así el Campeonato de España de Subida Vertical en Trail Running, se disputará 2 de mayo en Barruelo de Santullán y Brañosera y el Campeonato de España de Carreras de Montaña y Trail Running, el 3 de mayo en Aguilar de Campoo.

Entre ambas pruebas, se espera la participación de 700 atletas como ha explicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, quien ha afirmado, durante la presentación de estos eventos deportivos, que se trata de una "nueva demostración de confianza" de la Real Federación Española de Atletismo en la Montaña Palentina "y de una oportunidad" extraordinaria para seguir consolidando el territorio como escenario de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales.

"Ha sido el empeño de la Institución y de los ayuntamientos implicados el que ha hecho posible que la comarca palentina vuelva a ser el lugar elegido para albergar dos títulos nacionales en una sola jornada, siempre con el respaldo de la Federación de Atletismo de Castilla y León", ha dicho Armisén, que ha estado acompañada en la presentación el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García, y los alcaldes de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, y Brañosera.

La Diputación de Palencia, a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, respalda la organización de estos campeonatos, organizados por Fetacyl con la colaboración de los ayuntamientos de Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán y Brañosera, y con la dirección técnica del Club de Atletismo Puentecillas de Palencia.

La celebración de estas dos pruebas "revalida la Montaña Palentina como escenario de referencia nacional e internacional en competiciones de esta modalidad de atletismo", ha apuntado la presidenta. E

EUROPA.

El sábado 2 de mayo, Barruelo de Santullán y Brañosera acogerán el Campeonato de España de Subida Vertical en Trail Running, prueba que tendrá también rango de Campeonato Autonómico de Castilla y León. Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, Aguilar de Campoo será sede del Campeonato de España de Carreras de Montaña y Trail Running en su modalidad clásica.

En ambas pruebas competirán atletas en todas las categorías -sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, absoluto y máster-, tanto a nivel individual como por clubes. Y lo harán con el máximo aliciente: los mejores clasificados en cada categoría obtendrán plaza para el Campeonato de Europa de Trail Running que se disputará en junio de 2026 en Eslovenia.

La Montaña Palentina se convierte así en la antesala de la élite europea del atletismo de montaña. Tomando como referencia los datos de la edición del año anterior, se espera la participación de cerca de 700 atletas entre las dos pruebas: aproximadamente 278 corredores individuales y 19 clubes en la Subida Vertical, y alrededor de 410 individuales y 30 clubes en las Carreras de Montaña.

A estos atletas hay que sumar los cuerpos técnicos, jueces, voluntarios y respectivos, lo que sitúa el volumen total de visitantes que movilizará el fin de semana en varios centenares de personas.

Ambas pruebas se retransmitirán íntegramente en directo a través de internet.

La elección de la Montaña Palentina responde a sus condiciones naturales excepcionales para la práctica del trail y las carreras de montaña con variedad técnica en sus relieves, senderos en "excelente" estado, entornos boscosos "de singular belleza", desniveles que combinan exigencia deportiva y "espectacularidad, y una tradición de organización de eventos de montaña que lo sitúan hoy entre los referentes nacionales de esta disciplina", tal y como han subrayado desde la Federación.

Ángeles Armisén también ha recordado que además del espectáculo deportivo, este doble campeonato nacional aportará "importantes beneficios económicos y de proyección" para los municipios de la Montaña Palentina y, por extensión, para toda la provincia.

Al impacto económico directo se sumará el efecto de difusión que generarán los medios de comunicación especializados, así como la retransmisión en directo de ambas pruebas.