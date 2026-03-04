Monumentos de CyL se iluminarán de azul este viernes para visibilizar el Linfedema, enfermedad crónica muy desconocida - ASOCIACIÓN DE LINFEDEMA DE CYL

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Diversos monumentos y edificios emblemáticos de Castilla y León se iluminarán de azul este viernes, 6 de marzo, con motivo del Día Mundial del Linfedema, para dar visibilidad a esta enfermedad crónica que afecta a miles de personas y que, sin embargo, continúa siendo una gran desconocida para buena parte de la sociedad.

La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Linfedema y Lipedema de Castilla y León (Adelprisecyl) que desde hace años trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover un mayor conocimiento social y sanitario de estas patologías.

El Linfedema es una alteración del sistema linfático que provoca inflamación persistente, generalmente en brazos o piernas, aunque puede afectar a otras zonas del cuerpo. Se trata de una enfermedad crónica que puede generar dolor, pesadez, infecciones recurrentes y una importante limitación funcional y emocional. "No es un problema estético, es una enfermedad crónica que necesita diagnóstico precoz y tratamiento especializado", apuntan desde la organización.

En muchos casos, el Linfedema aparece tras tratamientos oncológicos, especialmente después del cáncer de mama, aunque también puede tener origen primario. El diagnóstico puede retrasarse durante años, lo que dificulta el control de la enfermedad y empeora su evolución.

Una detección temprana marca la diferencia. El tratamiento del Linfedema requiere un abordaje integral que incluye fisioterapia especializada, drenaje linfático, ejercicio terapéutico y el uso continuado de prendas de compresión. Todo ello resulta fundamental para frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Con la iluminación en azul de distintos monumentos, la asociación quiere simbolizar la necesidad de que el Linfedema deje de ser invisible y fomentar una mayor sensibilización social. Asimismo, es fundamental la formación sanitaria, la detección precoz y el acceso adecuado a los tratamientos necesarios.