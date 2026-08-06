Muere un hombre de unos 60 años tras ser rescatado inconsciente del embalse de La Aceña en Peguerinos (Ávila)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha fallecido este jueves tras ser extraído inconsciente del agua en el embalse de La Aceña, en el término municipal de Peguerinos (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas a las 18.25 horas en las que se solicitaba asistencia para un hombre al que habían sacado inconsciente del agua.

Los alertantes han situado el incidente en la prolongación de la calle del Serrinero, en las inmediaciones del antiguo merendero.

El Centro de Emergencias ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de guardia de Atención Primaria del centro de salud de Las Navas del Marqués.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el varón ha resultado finalmente fallecido.