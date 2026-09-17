Muere un motorista de 60 años en un accidente en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Archivo - Miembros del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta. - 112 CYL - Archivo

SEGOVIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido este jueves tras la colisión entre una mototcicleta y un turismo en el kilómetro 5 la carretera SG-615, en El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 13.55 horas una llamada que informaba del choque entre ambos vehículos, a consecuencia de la cual ha resultado herido el conductor de la motocicleta, quien en ese momento se encontraba inconsciente.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, si bien es el SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid quien ha enviado al lugar asistencia, incluido un helicóptero sanitario.

En el lugar, el personal sanitario del SUMMA ha atendido al herido, un varón de unos 60 años quien finalmente ha fallecido.