Muere un trabajador tras caer de una torre eléctrica de unos 25 metros en Cebreros (Ávila)

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VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida tras caer de una torre eléctrica, de unos 25 metros de altura, cuando trabajaba en la subestación eléctrica de la localidad abulense de Cebreros, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18.20 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente.

El 112 ha dado traslado del aviso del incidente a Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado. Además, ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, al ser una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia.

El personal sanitario que ha acudido al aviso ha confirmado en el lugar el fallecimiento del varón.