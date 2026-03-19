Muere un varón de unos 70 años hallado inconsciente bajo pacas de paja en una finca de Valdelosa (Salamanca)

SALAMANCA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Muere un varón de unos 70 años hallado inconsciente bajo pacas de paja en una explotación ganadera a las afueras de la localidad salmantina de Vaoldelosa, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 20.22 horas una llamada que solicitaba asistencia para un varón a quien habían localizado inconsciente bajo unas pacas de paja, sin que la persona que había realizado la llamada supiera qué había ocurrido.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Calzada de Valdunciel.

En el lugar, los servicios de emergencias han confirmado que el varón se encontraba fallecido.