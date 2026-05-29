Una muestra con 51 documentos da a conocer la historia y el devenir institucional de San Martín de Valvení (Valladolid)

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una exposición con 51 documentos organizados en el Programa de Archivos de la Diputación de Valladolid permite conocer de cerca la historia, la vida cotidiana y el devenir institucional del municipio de San Martín de Valvení hasta la actualidad.

Esta exposición se enmarca en el Programa de Organización de Archivos Municipales de la institución provincial y podrá visitarse del 29 al 31 de mayo en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural.

La inauguración tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas y el horario de apertura al público continuará el sábado 30 mayo de 19.00 a 21.00 horas y el domingo 30 y 31 de junio de 11.30 a 13.30 horas.

DOCUMENTOS EXPUESTOS

La muestra, que consta de 51 documentos, es fruto del trabajo desarrollado desde el año 2008, en el que se llevó a cabo la organización y descripción de 2.582 expedientes conservados en 150 cajas, correspondientes al periodo comprendido entre 1558 y 2006.

Además, se han realizado actualizaciones en los años 2011, 2016, 2021, describiendo 696 expedientes adicionales conservados en 57 nuevas cajas.

La inversión total en la organización archivística ha ascendido a 2.493 euros y entre los documentos más antiguos destaca la sentencia ejecutoria del pleito entre el Concejo y los vecinos contra Pedro Laso Castillo y María de Zúñiga, por agravios y jurisdicción señorial 1556-1633.

Entre los documentos más curiosos destacan ordenanzas municipales del Gobierno y la Administración de 1886 o la relación de cuevas y bodegas existentes en San Martín de Valvení en 1960.

Asimismo, se consideran los documentos más importantes el Libro de Actas de Acuerdos del Pleno del Ayuntamiento 1899-1901 o los Títulos de propiedad de tierras legitimadas con obligación de pago del canon de 1866.