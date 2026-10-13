La muestra 'Huellas del Tiempo' reúne en Burgos casi 70 obras de Picasso, Miró, Tàpies o Chillida con fondos de Abanca

Presentación de la exposición 'Huellas del Tiempo' que se puede ver en la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos y en el Arco de Santa María y que reúne unas 70 piezas de la colección de Abanca. - EUROPA PRESS/TOMÁS ALONSO

BURGOS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Huellas del Tiempo', impulsada por Abanca en colaboración con el Cabildo Metropolitano y el Ayuntamiento, reúne cerca de 70 obras de Picasso, Miró, Tàpies o Chillida en la Catedral y el Arco de Santa María en una cuidada selección de los fondos de la Colección Abanca que marca un "importante hito cultural" en la ciudad.

'Huellas del tiempo. Colección Abanca' establece un diálogo entre el patrimonio histórico local y el arte moderno y contemporáneo presente en los fondos artísticos del banco a través de dos espacios emblemáticos de la ciudad: la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos y la sala de exposiciones del Arco de Santa María, perteneciente al consistorio local, donde se exponen casi 70 obras de gran valor artístico y con amplio reconocimiento internacional.

El acto de inauguración ha congregado en el Claustro Bajo de la Catedral de Burgos a más de 150 representantes institucionales, sociales y empresariales de la ciudad para dar a conocer los fondos de la Colección Abanca, uno de los conjuntos artísticos corporativos de mayor relieve en España.

Durante la bienvenida, el deán de la Catedral, Félix José Castro Lara, ha asegurado que la Catedral ha sido históricamente un lugar de encuentro, donde la fe se ha encontrado con la arquitectura; la arquitectura con la escultura; la escultura con la pintura; la tradición con la creatividad. "Hoy, queremos que se mantenga como ese lugar de encuentro", ha expresado.

Por su parte, el director general Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa, ha destacado la trascendencia que tiene para el banco este proyecto, ya que es la primera vez que se trae una gran muestra de su valioso patrimonio artístico a la ciudad de Burgos, lo que supone un "punto de inflexión" en la trayectoria de la entidad en esta provincia.

"No concebimos el desarrollo económico sin un compromiso social y cultural paralelo. Con 'Huellas del Tiempo' reafirmamos nuestra voluntad de contribuir a dinamizar y acercar el arte a los territorios en los que estamos presentes", ha reflexionado durante su intervención.

El vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, ha agradecido a la entidad que haya elegido la ciudad para presentar esta extraordinaria colección de arte, y que lo haga además en dos espacios tan emblemáticos como la Catedral y el Arco de Santa María.

En su opinión, 'Huellas del tiempo' permitirá disfrutar en estos espacios de obras de algunos de los grandes nombres del arte universal, como Picasso, Miró, Tàpies o Chillida, en un diálogo excepcional con nuestro patrimonio.

Se trata, ha subrayado, de una muestra de "primer nivel" que enriquece la oferta cultural de Burgos y que supone una magnífica oportunidad para acercar el arte a todos los burgaleses y a quienes visitan la ciudad.

En el cierre del acto, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha asverado que el arte contemporáneo "no siempre se ha hecho comprender, máxime cuando ha desembocado en la abstracción", si bien ha señalado que 'Huellas del tiempo', de la Colección Abanca, "sintetiza los problemas del hombre contemporáneo que no encuentra respuesta a tantas atrocidades".

"Tras de ellas se descubre a un hombre demasiado humano, demasiado herido que necesita redención. No encuentro un lugar mejor que nuestra Catedral y su historia de fe para invocar esta redención", ha ahondado, para después augurar un "éxito rotundo" a esta propuesta con sede también en el Ayuntamiento de Burgos, a quien ha agradecido también su colaboración.

RECORRIDO POR LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS

En la Sala Beato Valentín Palencia se despliega la sección 'Visiones maestras', que reúne 32 obras de 29 creadores universales en un recorrido que traza la evolución de la pintura y las artes plásticas desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad.

La sala exhibe piezas fundamentales de las vanguardias históricas internacionales como Paquet de tabac et verre (1922) de Pablo Picasso, Verre et raisins (1930) de Georges Braque, Le raisin noir (1923) de Juan Gris, o Composition sur fond bleu (1935) de Fernand Léger, junto a creaciones de Giorgio de Chirico, Max Ernst o Joan Miró.

También ocupa un lugar destacado en este espacio el punto de inflexión que supuso el arte español de posguerra y la abstracción informalista, reuniendo obras cumbre de Antoni Tàpies, Antonio Saura, Manolo Millares, Manuel Rivera, Lucio Muñoz, Francisco Farreras y las tierras cocidas de Eduardo Chillida.

El itinerario en la Catedral culmina con miradas contemporáneas de referencia como la colorista Volando Dúplex de Luis Gordillo, la monumentalidad de Miquel Barceló con Le feu sur la plage, así como firmas de la talla de Soledad Sevilla, Darío Villalba, Roberto González Fernández, Desirée Dolron o los portugueses Manuel Patinha y Alberto Carneiro.

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Por otro lado, el Arco de Santa María acoge 'Espacio escultura', una propuesta de 37 piezas de 25 artistas centrada en el volumen, la instalación tridimensional, la materia y el lenguaje fotográfico.

En la planta baja del emblemático monumento dialogan obras tridimensionales e instalaciones como Kiss my eyes (with chairs) de Julião Sarmento, las arquitecturas de hierro de Miquel Navarro, las rotundas figuras en madera policromada de Francisco Leiro o las búsquedas conceptuales e investigadoras de Jorge Barbi, Ignacio Basallo, Fernando Casás y Caxigueiro.

Este diálogo plástico se enriquece con la fotografía contemporánea mediante la caja de luz de Elisa Sighicelli o los trabajos de Manuel Vilariño y Vari Caramés.

La planta alta del Arco de Santa María completa el discurso expositivo revisando la escultura española de la segunda mitad del siglo XX a través de figuras clave e históricas de la talla de Francisco Asorey, Eugenio Fernández Granell, Cristino Mallo, Luis Caruncho, José María de Labra, Álvaro de la Vega, Mon Vasco o Susana Solano.

La exposición estará abierta al público desde el 14 de octubre hasta el 10 de enero de 2027. La Sala Beato Valentín Palencia podrá visitarse de lunes a domingo, de 09.30 a 18.30 horas y la sala Arco de Santa María de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos por la mañana de 11.00 a 14.00 horas. Los domingos por la tarde, los lunes y los festivos este espacio estará cerrado.

Patrimonio artístico La Colección de Arte Abanca integra más de 1.500 obras que tienen como eje vertebrador el arte moderno y contemporáneo.

En el fondo están representados más de 200 artistas y se encuentran obras realizadas en diversos medios y formatos, como pintura, escultura, fotografía, grabado, dibujo e instalaciones. Conforma un extraordinario patrimonio cultural, declarado BIC, que la convierte en la iniciativa artística corporativa más importante de Galicia, y una de las más destacadas de España.