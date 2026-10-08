La muestra 'Salamanca Desamortizada' ofrece una aproximación al patrimonio desamortizado en capital y provincia

El consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, en la apertura de la exposición 'Salamanca Desamortizada'. - JCYL

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organiza la exposición, denominada 'Salamanca Desamortizada' que pretende ofrecer una aproximación a las vicisitudes del patrimonio desamortizado tanto de la capital como de la provincia, una exposición en la que colaboran tres de los centros dependientes de la Consejería en Salamanca --Archivo Histórico Provincial, Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas y Museo de Salamanca--.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha asistido a la apertura de la muestra este jueves y ha destacado que se trata de "una iniciativa que nos invita a mirar con rigor uno de los procesos que transformaron de manera más profunda la propiedad, la economía, el paisaje urbano y el patrimonio de España durante los siglos XVIII y XIX".

Asimismo, ha señalado que "conservar el patrimonio no consiste únicamente en proteger objetos o edificios sino en estudiar, documentar, explicar y poner ese legado al servicio de la sociedad.

El patrimonio es memoria viva, fuente de conocimiento y también un recurso para el desarrollo del territorio, la educación y un turismo cultural de calidad".

La exposición es accesible para todo tipo de público, a través de una serie de paneles que plasman la evolución del proceso desamortizador y su incidencia en Salamanca.

Incluye, además, un gran plano de la ciudad en el siglo XIX, con reflejo de los edificios desamortizados, y otro de la provincia en el que se destacan las grandes fincas procedentes del clero regular y secular vendidas entre 1836 y 1844.

El Archivo Histórico Provincial de Salamanca aporta una veintena de documentos de diversos fondos, como son los de protocolos notariales, Catastro de Ensenada, Administración Provincial de Hacienda, Comisión de Monumentos y algunos fondos privados, todos ellos relacionados con la venta de bienes, con los conventos afectados o con los propios compradores.

Por su parte, el Museo de Salamanca, creado en principio para recoger y conservar obras procedentes de conventos y colegios desamortizados, expone una serie de obras pictóricas recogidas en varios de ellos, mientras que la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas es la sede de un ciclo de conferencias que se celebran a lo largo del mes de octubre, organizadas como complemento a la exposición, con entrada libre, y que son ilustrativas del proceso desamortizador desde los ámbitos literario, artístico, arquitectónico o jurídico.

La exposición podrá visitarse en la Sala de Temporales del Museo de Salamanca hasta el próximo 20 de diciembre. El horario de visita es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada.