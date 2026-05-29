Las Muestras Vecinales de Valladolid consolida su crecimiento con "récord de participación" y 151 representaciones

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Teatro Vecinal 'Bernardino Vergara Gil', la de Cultura Tradicional y la de Actividades Culturales y de Ocio para la Población Infantil volverán a "batir récords" de participación este año con un total de 151 representaciones y 108 grupos participantes en los centros cívicos de la ciudad.

El programa de Muestras tiene cada año una "mayor implantación" en la red de centros cívicos municipales y se convierte en un escaparate del talento, el compromiso y la capacidad organizativa del tejido asociativo vecinal, según ha destacado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estas iniciativas, ha sostenido el Consistorio, reflejan una forma de hacer cultura "desde la base, con vocación altruista, espíritu comunitario y una fuerte implicación ciudadana", en línea con el objetivo de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes de potenciar y complementar esta programación cultural.

Además, la Muestra de Teatro Vecinal pasa a denominarse oficialmente 'Bernardino Vergara Gil', en reconocimiento a quien fue uno de los grandes impulsores del teatro vecinal en Valladolid.

AYUDAS PARA MUESTRAS CULTURALES

Resuelta la convocatoria correspondiente a la edición de 2026, se ha propuesto la concesión de ayudas para la celebración de 146 muestras culturales, a las que se suman otras cuatro autorizadas y presentadas por centros de Vida Activa.

La evolución de estas muestras en los últimos años refleja un crecimiento constante, ya que en 2024 se alcanzó una cifra récord de 120 representaciones, frente a las 109 de 2023.

En 2025 se superó nuevamente ese registro con 127 muestras realizadas por 96 grupos, mientras que en 2026 se vuelve a batir el récord con 151 representaciones desarrolladas por 108 grupos participantes.

Del total previsto para esta edición, 46 corresponden a teatro vecinal, 83 a cultura tradicional y 21 a actividades culturales y de ocio infantil y también se mantiene el crecimiento del número de nuevos grupos participantes.

En la Muestra de Teatro Vecinal se incorporan 19 nuevos grupos, incluidos los centros de Vida Activa, tres más que en la edición anterior. La Muestra de Cultura Tradicional suma doce nuevas incorporaciones, frente a las ocho registradas en 2025.

Por su parte, la Muestra de Actividades Culturales y de Ocio Infantil, impulsada por el actual equipo de gobierno para ampliar la oferta dirigida al público familiar e infantil, continúa consolidándose con la incorporación de un nuevo grupo en esta edición.

Este impulso cultural también se refleja en el incremento del presupuesto destinado a estas muestras. La financiación municipal pasa de los 56.700 euros repartidos en 2025 a 69.275 euros en 2026, lo que supone un aumento del 22,17 por ciento.

Este incremento permitirá elevar la subvención que percibirá cada grupo participante en un 6,55 por ciento y una vez notificada la resolución a los grupos participantes, la asignación de espacios y fechas se ha realizado mediante sorteo, conforme a la base 13 de la convocatoria.

El acto público del mismo se ha celebrado hoy, a las 11.00 horas, en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero y los resultados podrán consultarse tanto en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid como en los tablones de los centros cívicos.

Las representaciones se desarrollarán en la red de 13 centros cívicos municipales.