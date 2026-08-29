Una mujer afectada por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 29 agosto 2026 13:36
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   ZAMORA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer ha resultado afectada por inhalación de humo tras un incendio declarado en la cocina de una vivienda de la calle Grijalba de Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   La sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de un incendio en el interior de una vivienda.

   El 112 ha dado aviso a los Bomberos de Zamora, a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía para intervenir en el lugar.

   Posteriormente, desde el lugar, los organismos de emergencia han solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer afectada por inhalación de humo.

   Los servicios de emergencia se han desplazado hasta la vivienda para atender el incidente.

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