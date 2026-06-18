Una mujer encuentra una mochila con 700 euros en Bembibre (León) y la entrega

La mochilla hallada con dinero en metálico, cartillas de entidades bancarias, documentación y otros objetos personales que contenía. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha devuelto a su legítima propietaria una mochila que contenía, entre otros efectos, 700 euros en metálico tras haber sido hallada por una ciudadana en un banco de la Plaza Mayor de Bembibre (León) y entregada posteriormente en dependencias oficiales.

Los hechos tuvieron lugar cuando una mujer localizó una mochila aparentemente extraviada y la entregó en el Puesto de la Guardia Civil de Bembibre para tratar de localizar a su propietaria.

Tras recibir la mochila, el Puesto Principal de Bembibre realizó diversas gestiones e indagaciones encaminadas a identificar a su propietario y logró contactar con su dueña, que pudo acreditar su propiedad y recuperar sus pertenencias, entre las que se hallaban 700 euros en metálico, varias cartillas de entidades bancarias, documentación y otros objetos personales, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los agentes de la Guardia Civil han agradecido la actitud "ejemplar" de la ciudadana que encontró la mochila y la entregó en el Puesto Principal de Bembibre y han destacando que este tipo de gestos beneficia a toda la sociedad y son "un ejemplo de solidaridad y responsabilidad".

Asimismo, ha recordado la importancia de entregar en dependencias policiales cualquier objeto hallado para facilitar su devolución a sus legítimos propietarios, una actuación que permite recuperar efectos extraviados y evitar posibles perjuicios a sus titulares.