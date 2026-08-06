Una mujer herida inconsciente tras ser atropellada por un turismo en Medina del Campo (Valladolid)

VALLADOLID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida y ha quedado inconsciente tras ser atropellada por un turismo en el cruce de las calles Artillería y Rafael Giraldo de Medina del Campo (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido sobre las 20.07 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas en las que se solicitaba asistencia para la víctima, que se encontraba inconsciente tras el atropello.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Medina del Campo, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha movilizado una ambulancia para atender a la mujer en el lugar del accidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre su estado de salud.