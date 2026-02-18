Una mujer herida tras sufrir una agresión con arma blanca en San Andrés de Rabanedo (León)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 50 años ha resultado herida tras haber sufrido una agresión con un arma blanca en la glorieta Malpaso de la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido sobre las 18.39 horas de este miércoles, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la agresión y solicitaba asistencia para una mujer que había resultado herida.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de San Andrés de Rabanedo y de León, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido a la mujer que ha sido posteriormente trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.