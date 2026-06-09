Una mujer y un varón requieren asistencia tras un nuevo accidente en la N-601 en La Mudarra (Valladolid)

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Una mujer y un varón de unos 60 años han requerido este martes asistencia tras una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo, que se encontraba detenido a la altura del kilómetro 217 de la N-601, en La Mudarra, vía en la que en la pasada madrugada se produjo un accidente en el que falleció un camionero.
Según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, el último siniestro se ha producido en torno a las 13.40 horas de este martes, cuando una llamada ha avisado de la colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo, que se encontraba detenido.
Se solicitaba asistencia para el ocupante del turismo, una mujer, y el ocupante de la furgoneta, un varón de unos 60 años, golpeado por el airbag.
Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos para atender a los heridos.