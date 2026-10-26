Muñoz afea a Sánchez tardar menos en grabar un vídeo sobre el acuerdo con Vox que en condenar la violencia en Barcelona

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Popular en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por León, Ester Muñoz, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "tardar menos" en grabar un vídeo para hablar del acuerdo entre 'populares' y Vox por el Senado que en "condenar la violencia en las calles de Cataluña".

"Es la mejor muestra de la hipocresía del Partido Socialista. Han ardido las calles de Cataluña, pero es que hace unos días veíamos la misma violencia en Galicia, en Coruña y estamos viendo a la izquierda justificarlo como efectivamente ha hecho Óscar López", ha lamentado la dirigente 'popular' durante la presentación de las listas en León.

Al hilo de estas palabras, Ester Muñoz ha rechazado que España sea un país "violento", pero sí que merece un presidente "capaz de garantizar el orden y la seguridad".

"Y Pedro Sánchez no es capaz de garantizarlo. Es más, empezamos a sospechar que pueda querer empezar a anticipar lo que puede pasar si pierde su gobierno. Y por lo tanto, muy preocupados desde el Partido Popular, porque Pedro Sánchez ha tardado 36 horas en condenar la violencia de lo que ha ocurrido en Cataluña, y ahora intenta echar la culpa a los demás", ha zanjado.