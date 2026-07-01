El Musac generó un impacto económico de 50,1 millones de euros en 2025, según un estudio de la ULE

Archivo - Entrada al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

El informe refleja que cada euro invertido en el Museo genera un retorno de 16,31 euros LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, generó un impacto económico de 50,1 millones de euros en 2025, según el informe 'De la experiencia al impacto: cultura, comportamiento y territorio en el Musac' realizado por la Universidad de León (ULE).

El estudio ha sido elaborado por los profesores Ramón Rueda López y Tomás López-Guzmán Guzmán en el marco de la colaboración entre la Universidad de León y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

La investigación, basada en una muestra de 2.575 encuestas y en metodologías cuantitativas y cualitativas, analiza en profundidad los efectos de la actividad del museo durante el año 2025 y propone un modelo innovador para comprender el impacto de las instituciones culturales a partir de la relación entre experiencia, percepción y comportamiento de los públicos.

El informe, que analiza en profundidad la actividad del Museo durante el año 2025, revela que el Musac generó un impacto económico total de 50,1 millones de euros. Esta cifra, que incluye los efectos directos, indirectos e inducidos sobre la economía de León, supone aproximadamente el 0,41 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia si se tiene en cuenta el último dato disponible de la Contabilidad Regional de España publicado por el INE en 2023, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

El dato es especialmente significativo si se considera que el presupuesto anual del Museo asciende a 3,07 millones de euros, lo que implica que por cada euro invertido el Musac genera un retorno de 16,31 euros.

El estudio pone de relieve que el impacto económico del Musac no se explica por el volumen global de visitantes --116.217 personas en 2025, su mejor dato en 15 años--, sino por su capacidad para atraer público de fuera de la provincia. Más de la mitad de las visitas ordinarias (56,89 por ciento) procede de fuera de León y son precisamente estas personas las que generan el 92 por ciento del impacto directo del Museo.

GASTO DIARIO DE 103,7 EUROS

Cada visitante al Musac no residente gasta una media de 103,7 euros al día y permanece en la ciudad una media de 3,51 días, lo que arroja un gasto total de 18,25 millones de euros en alojamiento, restauración, comercio y servicios. La estancia media del visitante del Musac se sitúa así en niveles muy similares a la media del turismo nacional en España (3,64 días).

Los investigadores sitúan este efecto dentro de un modelo de análisis que relaciona la experiencia cultural con la activación de consumo en el territorio y subrayan el papel del Museo como agente dinamizador más allá de su actividad expositiva.

El perfil del visitante al Musac es mayoritariamente femenino (56,2 por ciento), adulto --con un fuerte peso de la generación X (43-59 años) y de los baby boomers-- y con un nivel educativo muy elevado: más del 75 por ciento cuenta con estudios universitarios o de posgrado. Proceden principalmente de la propia Castilla y León, Madrid, Asturias, Galicia y el País Vasco.

EXPERIENCIA CULTURAL ALTAMENTE VALORADA

El informe destaca el elevado grado de satisfacción de los visitantes, con una valoración media de 9,01 sobre 10, especialmente en aspectos como la atención del personal, el edificio del Museo y la calidad de la experiencia global.

La experiencia también genera efectos culturales y emocionales profundos: los visitantes valoran con un 8,74 la contribución del Museo a su formación cultural, con un 8,69 la gratificación global de la experiencia y con un 8,29 la emoción generada durante la visita.

Asimismo, el estudio recoge un alto nivel de fidelización: la intención de recomendar el Musac alcanza 9,31 sobre 10, mientras que la intención de repetir la visita se sitúa en 9,21. El 69 por ciento de las personas encuestadas declara haber visitado previamente el Museo, lo que refleja un elevado grado de retorno del público.

PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA COMO FACTOR CLAVE

El estudio analiza también el papel de la programación expositiva en la generación de impacto cultural. Las principales exposiciones de 2025 contribuyeron de manera significativa a la activación de públicos y a la consolidación del posicionamiento del Museo como referente en arte contemporáneo. Entre ellas, la exposición de Ai Weiwei destacó por su capacidad de atracción y por su impacto en la experiencia del público, seguida de las propuestas de Studio Drift y Yoko Ono.

Según los autores del informe, el Musac actúa como un nodo cultural que contribuye a la dinamización del territorio a través de la generación de experiencias culturales de alta calidad, la atracción de públicos y la activación de actividad económica vinculada al turismo cultural.

En cuanto a la aportación metodológica del estudio, los investigadores han desarrollado un modelo relacional de la experiencia cultural que permite medir el impacto del Museo no como un resultado aislado, sino como un proceso secuencial: vivir, sentir, valorar y decidir volver y recomendar. Este enfoque integra por primera vez el análisis de las motivaciones de la visita, la experiencia cultural percibida y los comportamientos asociados, estableciendo un puente entre el impacto social y el económico.

Como señalan los autores en el informe, "un museo no transforma un territorio por lo que muestra, sino por lo que despierta: en la mirada de quien entra, en la conversación que se genera y en el deseo de volver a encontrarse con la cultura".