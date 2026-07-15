Musac se suma a las muestras internacionales de la obra 'Zidane: Un retrato del siglo XXI' ante el Mundial de Fútbol

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) proyectará el próximo domingo 19 de julio, con motivo de la celebración de la final del Mundial de Fútbol, la vídeo-instalación 'Zidane: Un retrato del siglo XXI' (Zidane: A 21st Century Portrait, 2006), de Douglas Gordon y Philippe Parreno, una de las obras más emblemáticas de su colección.

La pieza podrá verse en el salón de actos del Musac en dos sesiones, a las 12.00 y a las 18.00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Con esta programación especial, el Musac se suma a las proyecciones que museos y centros de arte de referencia internacional dedican estas semanas a 'Zidane: A 21st Century Portrait' con motivo del vigésimo aniversario de la obra y de la celebración del Mundial de Fútbol.

Entre las instituciones participantes figuran el Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, el Walker Art Center de Minneapolis o Bass Museum of Art de Miami, lo que pone de manifiesto la vigencia de una obra considerada ya un "referente" del videoarte contemporáneo y de la representación del deporte en el arte.

Presentada por primera vez en 2006, 'Zidane: A 21st Century Portrait' propone un retrato cinematográfico de Zinedine Zidane, una de las grandes figuras del fútbol mundial que se aleja del relato deportivo convencional para convertir el partido en una experiencia de contemplación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Durante los noventa minutos del encuentro que enfrentó al Real Madrid y al Villarreal en abril de 2005, 17 cámaras Super 35 mm de alta definición, distribuidas alrededor del estadio Santiago Bernabéu, registraron en tiempo real únicamente los movimientos, gestos y silencios del jugador.

CONSTRUCCIÓN CONTEMPORÁNEA DEL HÉROE

Más allá del acontecimiento deportivo, la obra reflexiona sobre la construcción contemporánea del héroe y sobre la forma en que el deporte, los medios de comunicación y la cultura visual generan nuevos mitos colectivos. Como plantea la propia pieza, la fascinación que despierta un futbolista como Zidane trasciende el terreno de juego para convertirse en una reflexión sobre la historia, la representación y la figura del héroe en la sociedad contemporánea.

Para su presentación en museos, Gordon y Parreno concibieron una instalación formada por dos proyecciones enfrentadas. En una de ellas se muestra la película completa y, en la otra, la grabación íntegra realizada por una de las 17 cámaras que siguieron exclusivamente a Zidane durante todo el partido.

CADA VERSIÓN, UNA OBRA ÚNICA

Cada una de las instituciones que adquirieron la instalación recibió la grabación de una cámara diferente, por lo que cada versión es una obra única. La instalación del Musac forma parte de este conjunto de 17 ediciones y se incorporó a la Colección del Museo en 2006.

El proyecto reunió asimismo a destacados profesionales del ámbito cinematográfico. La dirección de fotografía fue realizada por Darius Khondji; el sonido, por Tom Johnson; el montaje, por Hervé Schneid y la banda sonora original fue compuesta por el grupo escocés Mogwai, cuya música contribuye de manera decisiva a la intensidad emocional y contemplativa de la obra.

Con esta proyección, el Musac invita al público a redescubrir una pieza destacada de la Colección Musac que, 20 años después de su creación, mantiene intacta su capacidad para cuestionar la relación entre imagen, espectáculo, identidad y memoria colectiva, mediante un singular diálogo entre el arte contemporáneo y uno de los acontecimientos deportivos de mayor repercusión internacional.