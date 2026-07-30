El Museo de Arte Sacro y el mirador de La Encina abren sus puertas en Ponferrada tras invertir más de 1,4 millones

Basílica de Nuestra Señora de la Encina de Ponferrada (León), donde se han inaugurado el Museo de Arte Sacro y el mirador panorámico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 30 (EUROPA PRESS)

El Museo de Arte Sacro y el mirador panorámico de la Basílica de Nuestra Señora de la Encina se han inaugurado este jueves en Ponferrada (León) tras realizar una inversión de más de 1,4 millones de euros.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha participado en el acto inaugural de estos nuevos recursos culturales y turísticos impulsados gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

La actuación se enmarca en la estrategia 'Ponferrada en el Camino, Puente al Futuro', con la que el Gobierno de España impulsa un modelo de turismo más sostenible, innovador y de mayor calidad para la capital berciana.

El nuevo espacio abrirá sus puertas con la gestión de la Fundación Las Edades del Hombre, que garantizará su funcionamiento estable y la puesta en valor de uno de los principales tesoros patrimoniales de la comarca, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Durante su intervención, el Héctor Alaiz Moretón ha destacado que esta actuación demuestra cómo los fondos europeos se traducen en proyectos concretos que mejoran la vida de las personas y generan nuevas oportunidades para el territorio y ha subrayado que la inversión realizada no solo recupera un edificio histórico, sino que convierte el patrimonio en un "motor de desarrollo" económico, cultural y turístico para Ponferrada y para toda la comarca de El Bierzo.

RECUPERAR ESPACIOS HISTÓRICOS

El proyecto ha permitido recuperar espacios históricos de la basílica que hasta ahora permanecían fuera del recorrido habitual de las visitas al crear el Museo de Arte Sacro, donde se exhiben algunas de las piezas más valiosas del patrimonio religioso berciano y habilitar un mirador panorámico de 360 grados desde la torre del templo, que ofrecerá una nueva perspectiva de Ponferrada y del entorno berciano.

Para Alaiz Moretón, esta intervención permitirá descubrir un patrimonio que durante décadas permaneció "prácticamente oculto" y enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad, especialmente los miles de peregrinos que cada año recorren el Camino de Santiago.

La financiación del Gobierno de España ha hecho posible tanto la adecuación de la torre y del mirador como el desarrollo del proyecto museológico y museográfico, donde se han incorporado nuevos espacios expositivos, sistemas de conservación, iluminación y recursos interpretativos que contribuirán a proteger y difundir el legado artístico de la Basílica de la Encina.

NUEVAS OPORTUNIDADES

Del mismo modo, el subdelegado ha señalado que esta actuación responde a una forma de entender la inversión pública que apuesta por conservar el patrimonio, fortalecer la oferta turística y favorecer una mayor estancia de los visitantes al generar nuevas oportunidades para el comercio, la hostelería y el sector cultural.

En ese sentido, ha incidido en que Ponferrada continúa con el refuerzo de su posición como uno de los grandes destinos patrimoniales del noroeste de España y este nuevo recurso se suma al Castillo de los Templarios, el Camino de Santiago y el resto de atractivos culturales de la ciudad.

Alaiz Moretón ha puesto igualmente en valor la colaboración entre el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Ponferrada, la Diócesis de Astorga y la Fundación Las Edades del Hombre y ha felicitado a todas las instituciones y profesionales que han participado en el proyecto. "Invertir en patrimonio es invertir en el futuro de nuestros municipios, en empleo, en turismo de calidad y en nuevas oportunidades para el desarrollo de la provincia de León", ha concluido.