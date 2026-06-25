El Museo Casa Botines (León) "renace" y abre su planta noble al público con una nueva exposición desde mañana

Archivo - Exterior del Museo Casa Botines Gaudí, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí "renace" con la inauguración de los nuevos espacios de su exposición permanente, que incluyen la renovación de la planta baja, la musealización y apertura al público de la planta noble, así como la renovación de la primera planta, espacios que podrán visitarse desde mañana.

Así lo ha expresado este jueves el director de la Fundación Obra Social Castilla y León (Fundos), José María Viejo, en la presentación de este espacio renovado cuyas obras se iniciaron hace ya tres años.

"Renovar es, de alguna forma, volver a nacer; es renacer; renacer a una vida nueva para el proyecto museístico. Una vida nueva con nuevas capacidades, con nuevos espacios, con una exposición permanente absolutamente renovada. Y no solo renace el Museo a un nuevo itinerario vital, sino también a un nuevo horizonte. Renovamos también el horizonte en el sentido de que buscamos objetivos más ambiciosos", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que el propósito de este "largo, complejo y costoso" proceso es consolidar y reposicionar al Museo Casa Botines Gaudí como una institución cultural "de referencia" en su ámbito. "Hoy, por tanto, culminamos un sueño, el sueño de Gaudí", ha subrayado.

UN DISCURSO RENOVADO

La nueva propuesta museográfica presenta un discurso renovado, centrado en la historia de la Casa Botines y su arquitecto, Antoni Gaudí. La planta baja se configura como un espacio diáfano en el que el visitante puede apreciar las vidrieras del edificio y las características columnas diseñadas por Gaudí. Además, alberga los servicios de atención al público (taquilla, tienda-librería y un nuevo sistema de taquillas para visitantes) y se concibe como una zona polivalente para la celebración de eventos.

La planta noble, hasta ahora destinada a oficinas y nunca antes abierta al público, se incorpora por primera vez al recorrido museístico. Su apertura supone uno de los hitos principales de la renovación llevada a cabo.

Una parte de la exposición de esta planta está dedicada a la historia de la Casa Botines, desde sus inicios vinculados a las familias propietarias hasta su apertura como museo en 2017 por la Fundación Obra Social de Castilla y León.

LA VIDA DE UNA FAMILIA BURGUESA

La otra parte corresponde a la vivienda de Rogelia Andrés. En este espacio el visitante descubre cómo era la vida de una familia burguesa de finales del siglo XIX a través de un recorrido por las distintas estancias de la casa, como el salón azul.

Uno de los aspectos más interesantes de la sala es que gran parte del mobiliario es anterior a la construcción de la propia Casa Botines, lo que sugiere que probablemente acompañó a la familia desde su vivienda anterior, lo que aporta un "valioso testimonio" de continuidad, memoria y apego a determinados objetos. El recorrido se completa con espacios dedicados a aspectos de la vida cotidiana como la calefacción y la higiene en las casas burguesas.

Se han incluido nuevos recursos audiovisuales e interactivos y en la exposición hay mobiliario de la época que estuvo en la vivienda de Rogelia Andrés. Una de las piezas más significativas es la cama, que conserva en latón las iniciales 'R.A.'. También hay un mueble multifunción que, según la tradición familiar, perteneció a Leonarda Lescún, esposa de Mariano Andrés, y una toalla bordada de Rogelia Andrés que conserva sus iniciales o el neceser de viaje de Mariano Andrés, testimonio de la creciente importancia del aseo incluso fuera del hogar.

'GAUDÍ, CREADOR TOTAL'

La primera planta acoge la exposición permanente 'Gaudí, creador total' y la sala de exposiciones temporales que se inaugurará el próximo mes de julio. 'Gaudí, creador total' está dedicada al arquitecto, con un recorrido que abarca el conjunto de su obra, que puede resumirse en tres grandes conceptos: naturaleza, geometría y espiritualidad. Estos pilares atraviesan su arquitectura de principio a fin y permiten comprender la singularidad de sus creaciones.

Así, la muestra en adentra en la manera en que Gaudí trabajó la cerámica, el trencadís y el metal. Diseñó verjas, balcones, rejas, cerraduras, pomos y detalles decorativos originales, siempre con una preocupación constante por la relación entre forma y uso.

Estos espacios se han presentado este jueves, jornada en la que se cumplen 174 años del nacimiento del arquitecto, y en el marco del Año Gaudí. El acto ha contado con la presencia de Galdric Santana Roma, comisario del Año Gaudí y director de la Cátedra Gaudí; la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sònia Hernández Almodóvar y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico.

El consejero ha reivindicado el carácter universal del arquitecto español y el papel que desempeña Castilla y León en la conservación y difusión de su legado. Además, señalado que el legado de Antoni Gaudí debe ser contemplado desde una perspectiva histórica, artística y cultural: "Defender a Gaudí es defender un patrimonio común que une, no que separa", ha sostenido.

Díaz Pico ha puesto en valor la singularidad de Castilla y León dentro del patrimonio gaudiniano, al conservar dos de las obras más relevantes realizadas por el arquitecto fuera de Cataluña: la Casa Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga.

RECONOCIMIENTO PATRIMONIAL

En este sentido, ha anunciado que la Junta de Castilla y León impulsará una reivindicación institucional para que las obras de Gaudí situadas fuera de Cataluña sean igualmente tenidas en cuenta en los reconocimientos patrimoniales internacionales vinculados a su legado, en consonancia con su relevancia histórica y artística.

"Vamos a reclamar que las obras de Gaudí fuera de Cataluña formen igualmente parte de ese reconocimiento patrimonial. El legado de Gaudí no termina en una región; es una herencia cultural compartida que pertenece a todos los españoles y que merece ser reconocida en toda su extensión", ha asegurado.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha colaborado en la restauración interior de la planta noble del Museo Casa Botines Gaudí mediante una subvención de 200.000 euros, que se suma a anteriores actuaciones destinadas a la conservación del inmueble y a la mejora de sus elementos arquitectónicos. Además, la Junta participará en la organización de la exposición temporal 'Gaudí y la Ciudad Moderna', que analizará la influencia del arquitecto en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo modernos.