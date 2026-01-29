El Museo Casa de Cervantes de Valladolid inicia la programación de 2026 con actividades sobre "amores literarios"

Archivo - Casa Museo de Cervantes - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, ubicado en Valladolid, arranca la programación cultural de 2026 con la organización del ciclo de actividades titulado 'Eros y Tánatos. Amores literarios más allá de la muerte'.

La iniciativa aborda "la delgada línea entre el amor y la muerte es el umbral al que la imaginación siempre ha vuelto, desde los primeros mitos hasta las voces más recientes", con el hilo conductor de la "tensa relación entre ambas fuerzas primigenias" en las actividades programadas para el mes de febrero, cuando se desarrollarán variadas propuestas como conferencias, música, cine o visitas comentadas, entre otras.

Así, expertos en literatura, música y artes escénicas serán los encargados de dirigir un ciclo de conferencias centrado en la inseparable relación entre amor y muerte, así como en el motivo del amor en el más allá, el amor después de la muerte o el amor en el otro mundo. El ciclo ha sido coordinado por la doctora en Historia María Tausiet, han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura.

En concreto, comenzará el miércoles 4 de febrero con la ponencia 'Amor en el más allá. El paraíso imaginario de Isabel y Diego', impartida por la propia María Tausiet. La ponente abordará el amor imposible de los amantes de Teruel, un mito que apunta a un más allá imaginario, con ecos provenientes de otras leyendas y obras literarias, como Romeo y Julieta.

Autora de numerosas publicaciones, Tausiet ha trabajado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y en las universidades de Virginia, California y Valencia. Ha investigado la relación de la religión con la magia, la brujería y la posesión demoníaca.

OTRAS CONFERENCIAS

El miércoles 11 de febrero intervendrá Luis Gago con la ponencia 'Corazón consagrado a la muerte. Tristan und Isolde de Richard Wagner', obra en la que converge toda la historia de la ópera, cuyo estreno estuvo marcado por la muerte de actores y directores. Su estela de amor y muerte se mantiene incólume hasta hoy.

Gago ha sido subdirector y jefe de Programas de Radio 2 de RNE, miembro del Grupo de Expertos de Música Seria de la Unión Europea de Radiodifusión, coordinador de la Orquesta Sinfónica de RTVE y editor del Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con emisiones radiofónicas de la BBC y es autor de numerosos artículos y monografías.

Una semana después, el 18 de febrero, es el turno de Manuela Adamo y su conferencia 'La muerte en un beso. El amor desgraciado de los enamorados de Dante', en la que reflexionará en torno al beso como expresión de amor, pasión, amistad o incluso como pecado y símbolo de culpa, según el caso de Paolo y Francesca en Dante.

Manuela Adamo es productora y coreógrafa. Trabajó durante veinte años en la compañía de Miguel Ángel Berna y ha sido colaboradora de Carlos Saura en 'Jota' (2016). Actualmente trabaja en una tesis doctoral sobre cine y folclore en el primer franquismo y en otros proyectos escénicos y audiovisuales.

El ciclo se cerrará el miércoles 25 de febrero con David Pujante y 'El vínculo restañado entre Eros y Tánatos. Brujas, la muerta, de Georges Rodenbach'. Esta novela simbolista manifiesta de forma paradigmática la obsesión por la muerte y la fijación del amante en los aspectos más corrosivos de la pérdida del ser amado.

David Pujante es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Valladolid, además de traductor y poeta. En 2018 fue galardonado con el Premio Dámaso Alonso a su trayectoria académica y poética. Entre sus artículos destaca 'Eros y Tánatos en la cultura occidental. Un estudio de tematología comparatista'.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19.30 horas en la biblioteca histórica del museo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

MÚSICA Y OTRAS ACTIVIDADES

Otra de las actividades la protagonizará la cantautora y guitarrista Silvia Sanjuán, que llega al Museo Casa de Cervantes con su concierto 'Desde sus ojos', un alegato personal por la libertad. En él, la artista reconoce su inclinación a verse desde los ojos de los demás para encajar en el mundo. Ella habla alto y claro sobre la pérdida, los amores imposibles, la nostalgia por tiempos felices y la madurez.

Su música se sirve de infinitos estilos, a destacar el pop y el folk, y referencias tales como Simon & Garfunkel, Silvio Rodríguez y Amaral, para expresar su mundo interior. A los 12 años, Silvia Sanjuán empieza a estudiar guitarra y lenguaje musical en la Escuela Municipal de Música del Real Sitio de San Ildefonso y en 2017 finaliza el Grado en Musicología por la UCM. Ya de forma particular, Silvia se forma en canto y continúa su formación como guitarrista. Ganó el primer premio del concurso 'Fonorama 2024', organizado por la Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar en Valladolid.

Este concierto se enmarca dentro del proyecto 'MusaE. Música en los Museos Estatales' y se desarrollará el sábado 14 de febrero a las 20.00 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo desde una hora antes del inicio.

Además, el Museo ofrece varias sesiones de visitas comentadas durante el mes de febrero. Por un lado, 'De Dulcinea a Aldonza y viceversa' busca a través de la casa al personaje más enigmático que haya imaginado el príncipe de los ingenios: Dulcinea del Toboso. Tendrán lugar los jueves 19 (traducción simultánea a lengua de signos) y 26 de febrero a las 18.00 horas.

Por otro lado, 'El mundo en un grano de arena' recorre la exposición temporal 'Ver para leer', concebida por el artista Ignasi Aballí en exclusiva para el Museo Casa de Cervantes.

Las sesiones tendrán lugar los jueves 19 y 26 a las 12.00 horas y los viernes 20 y 27 a las 18.00, esta última también con traducción simultánea a lengua de signos. La inscripción a las visitas se podrán realizar de forma gratuita en la web o llamando al 983 30 88 10.