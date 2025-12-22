El Museo Casa Lis de Salamanca invita a descubrir a sus autómatas con una visita analógica o digital

Archivo - Uno de los autómatas del Museo Casa Lis de Salamanca - MANUEL ANGEL LAYA SANCHEZ - MUSEO CASA LIS

SALAMANCA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis de Salamanca ha abierto al público este lunes 22 de diciembre la exposición 'Autómatas. De la cuerda al código', que combina la posibilidad de descubrir la historia y contexto de los autómatas a través de una visita analógica y otra digital.

Por un lado, están las piezas originales y gráficas explicativas en la sala y, por otra, la experiencia que permite ver y escuchar a los gemelos digitales de los autómatas con sus movimientos y cajas de músicas originales recreados virtualmente.

Para ello, el museo facilitará a quienes así lo deseen una tablet y auriculares con los se que podrá escanear códigos QR para ver y escuchar a los gemelos digitales y acceder a información extra que complementa las gráficas de sala, mientras en la última de ellas se ha creado un juego interactivo, 'Dale cuerda al código'.

Según han recordado desde el museo salmantino, la historia de los autómatas se remonta a los ingenieros e inventores egipcios, que idearon figuras capaces de moverse, tocar música e imitar gestos humanos.

En la Antigua Grecia, los sabios de Alejandría construían esculturas impulsadas mediante agua hirviendo y vapor, y más tarde, en el Renacimiento, estos artefactos reaparecieron como puros símbolos del poder científico de la razón. Sin embargo, fue en los siglos XIX y XX cuando los denominados autómatas alcanzaron su "mayor apogeo".

En una Europa "fascinada" por el progreso, estos juguetes mecánicos se convirtieron en los protagonistas de los salones burgueses, ya que más que artes decorativas, eran símbolos de la "innovación tecnológica y de una sociedad que confiaba en que la máquina podría imitar a la vida de una forma más bella y opulenta".

Los talleres de Vichy, Lambert, Roullet & Decamps o Jumeau han reunido a los mejores relojeros, escultores, pintores y modistas, ya que cada autómata requería semanas de trabajo: los rostros se modelaban en porcelana biscuit, los trajes se cosían a mano y los mecanismos se ensamblaban con precisión milimétrica. Además, en su interior, un sistema de levas y cilindros musicales sincronizaba los gestos y la música, creando la "ilusión perfecta" mediante los autómatas.

En este contexto, los autómatas de la colección del Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis han sido, en su origen, "símbolos de innovación tecnológica", pues "unieron ciencia, arte y espectáculo como pocas creaciones lo habían hecho antes".

La exposición 'Autómatas. De la cuerda al código' recupera este legado y lo proyecta hacia el futuro "superando esta paradoja con una herramienta tan revolucionaria como lo fueron los propios autómatas en su día: la creación de gemelos digitales".

Tras el proceso de digitalización que aúna escaneado 3D con láser, sistemas multicámara sincronizados, fotogrametría, captura volumétrica 4D y animación, el museo ha asegurado que se ha logrado preservar la geometría, textura y, sobre todo, los gestos y músicas originales de estas singulares piezas. De este modo, cada autómata ha recuperado virtualmente su "esencia, el movimiento y la música".

La experiencia digital puede realizarse con un suplemento de dos euros sobre las tarifas generales, con los horarios indicados en la web del Museo www.museocasalis.org/informacion-general/#horarios.

Nochebuena (24 de diciembre), el 28 de diciembre y Nochevieja (31 diciembre) el Museo abrirá de 11.00 a 15.00 horas y permanecerá cerrado el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero de 2026.