El Museo de la Ciencia acoge este martes una charla sobre el aumento de contagios de infecciones de transmisión sexual

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura organiza este martes, 18 de noviembre, la charla 'Lo que no te esperas del sexo. Una cita con las infecciones de transmisión sexual', que abordará el aumento de contagios.

Se trata de la última conferencia del XI ciclo 'A tu salud', impartida por Raquel Carnero Gómez y Luis Marcos Nogales, farmacéuticos y divulgadores.

Las cifras de contagios de infecciones de transmisión sexual (ITS) se están disparando en todo el mundo, lo que supone "un gran problema de salud pública", según ha señalado el museo en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, a lo largo de la charla, los ponentes realizarán un recorrido por las ITS más comunes y analizarán datos epidemiológicos actuales, con especial atención a la situación en España y al desarrollo de resistencias a los antibióticos.

Además, los expertos destacarán la importancia de la educación sexual y el papel de las campañas de concienciación y se abordarán nuevos aspectos como la influencia de las redes sociales, el uso de apps y el impacto en la salud mental derivado del consumo de drogas.

La entrada a esta charla, que tendrá lugar en el Auditorio del Museo a las 19.00 horas, es gratuita hasta completar aforo.

Asimismo, el Auditorio del Museo acogerá el viernes 21 de noviembre, a las 19.00 horas, la mesa redonda '¿Podemos entender la mecánica cuántica? Reflexiones sobre la teoría 100 años después'.

Se trata de una actividad organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, dentro del festival 'Valladolid piensa' 2025.

Durante este evento, enmarcado en la programación de la Semana de la Ciencia, especialistas en física y filosofía de la física invitarán a reflexionar, en su centenario, sobre la mecánica cuántica y el extraño mundo que esta teoría describe.

Este encuentro coordinado por el profesor de Filosofía de la Ciencia de la UVa Adán Sus contará con la participación del investigador Ramón y Cajal de Universidad Autónoma de Madrid Carlos Sabín, el profesor de Física Teórica de la UVa Manuel Donaire y la investigadora Predoctoral de la Universidad Rey Juan Carlos María Rubio. La entrada es gratuita hasta completar aforo.