El Museo de la Ciencia de Valladolid estrena mañana La biblioteca de Babel, un viaje por la historia a través del agua

Presentación del programa 'La biblioteca de Babel' en el Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid estrena este viernes, 3 de julio, el programa 'La biblioteca de Babel', una producción que se incorporá a la cartelera del centro museístico y que realiza un viaje por la historia de la escritura a través del agua.

El director técnico del Planetario del Museo de la Ciencia de Valladolid, Luis Fernández Sanjuan, ha presentado hoy el nuevo programa 'La biblioteca de Babel', que se incorporá a la cartelera este viernes, 3 de julio.

Esta proyección, de producción propia y desarrollada con la colaboración de Aquavall, simula "toda la idea" de José Luis Borges en su obra homónima mediante la "estrecha relación" de la historia con el agua, según ha expresado el director del Planetario durante la presentación del programa.

En el acto han participado también varios de los expertos que han colaborado en el desarrollo del guion del programa, como el doctor en Ciencias Físicas y licenciado en Derecho Mariano Esteban; el músico y compositor Luis Delgado, y la bibliotecónoma y profesora Nuria Galicia.

En su intervención, Galicia ha señalado que la elaboración del guion para esta proyección ha sido un proceso "muy complejo" y, por otra parte, ha subrayado la importancia de preservar el antiguo arte de la lectura.

Asimismo, Esteban ha hablado acerca del deseo histórico de los reyes más poderosos de construir una "biblioteca infinita", algo que se ha conseguido posteriormente, con el "gran trabajo" de archiveros y de la ciencia, lo que ha permitido que se pueda acceder al conocimiento desde cualquier lugar.

A lo largo de 50 minutos, 'La biblioteca de Babel' explica cómo la gestión y aprovechamiento del agua favorecieron el surgimiento de las ciudades, da a conocer los procesos de elaboración de diferentes soportes documentales y destaca la relevancia de los códigos gramaticales y de los códices musicales en la conservación y transmisión del conocimiento.

Además, la proyección resalta el papel de las bibliotecas como espacios de custodia y difusión del saber. Los primeros centros de este tipo surgieron en Mesopotomia en el año 3.000 a.C. para almacenar las tablillas de barro en las que se conservaba la información y, posteriormente, se transformaron en espacios abiertos en los que compartir y difundir ideas.

Este programa a cúpula completa se incorporará a la cartelera del Planetario a partir de este viernes, 3 de julio, y se proyectará los viernes a las 17.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros para público general y gratuito para Amigos del Museo.