El Museo de la Ciencia de Valladolid reparte gafas para observar el eclipse solar del 12 de agosto

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VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de Cultura reparte entre sus visitantes gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar del 12 de agosto.

El espacio vallisoletano se suma así a la campaña 'Una vista única, cuídala' promovida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y la ONCE, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Las gafas se repartirán a todas las personas que visiten el Museo hasta el 12 de agosto de 2026, con la adquisición de cualquier entrada y hasta fin de existencias.

Este material, proporcionado por el MICIU, permitirá disfrutar con total seguridad del Trío de Eclipses que tendrá lugar los próximos años, una "singular" secuencia que incluirá dos eclipses solares totales, previstos para los días 12 de agosto de 2026 y 2 de agosto de 2027, y un eclipse anular, el 26 de enero de 2028, según ha informado el Museo de la Ciencia en un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, el Museo de la Ciencia se une a esta campaña de ámbito nacional que buscar promover la observación segura de los eclipses solares y contribuir a la divulgación científica de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las próximas décadas.