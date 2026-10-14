El Museo de la Evolución Humana reunirá por vez primera todos los cráneos de la Sima de los Huesos en 'Crania'

Un momento de la presentación del programa del MEH.. - JUNTA DE CYL

BURGOS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos afronta con una agenda repleta de propuestas el cuatrimestre, con un ambicioso paquete de 153 actividades que inundarán Burgos y los yacimientos de Atapuerca de divulgación científica, exposiciones, literatura y cine.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha sido el encargado de dar a conocer los detalles junto al director científico del museo, Juan Luis Arsuaga, y su director gerente, Rodrigo Alonso. Durante su intervención, Pico ha subrayado la vocación del centro por tender puentes entre disciplinas, apostando por "presentar al ser humano en todas sus dimensiones" y combinando la investigación con la reflexión artística y filosófica.

La gran joya de esta temporada será la exposición temporal 'Crania', un hito museístico que reunirá por primera vez todos los cráneos humanos recuperados en la Sima de los Huesos. La muestra, que incluirá fósiles originales de la Trinchera del Ferrocarril y piezas de arte contemporáneo, compartirá espacio con otras cuatro propuestas simultáneas, entre las que destaca 'Sueños rotos. La niñez en la Sima de los Huesos'.

La programación científica mantiene su apuesta por el territorio con catorce encuentros centrados en enclaves burgaleses como Ojo Guareña o Segisamo. Además, el calendario se enriquece con novedades como 'Ludus Evolución', unas jornadas diseñadas para acercar la arqueología y los juegos históricos a los más jóvenes.

Por su parte, el área cultural contará con figuras de primera línea. Escritores como Juan Gómez- Jurado, Pilar Adón o Marta Fernández pasarán por el salón de actos del museo en una temporada que también reserva espacio para la música folk de la mano del grupo irlandés Saltaire, la danza de la escuela 'Ana Laguna' y ciclos de cine que van desde el suspense clásico hasta el documental arqueológico.

La oferta familiar ocupa un lugar preferente con cerca de un centenar de sesiones de talleres educativos, a las que se suman 23 actividades específicas en el entorno de Atapuerca, como la clásica marcha a pie a los yacimientos y el Cross Internacional.