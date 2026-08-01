El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca exhibe un Ford Mustang Mach I de 1971 como pieza del mes de agosto

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca exhibe un Ford Mustang Mach I como pieza del mes de agosto - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha presentado como pieza del mes de agosto un Ford Mustang Mach I de 1971, uno de los deportivos americanos "más legendarios", que podrá contemplarse hasta el próximo 17 de agosto, según ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, todos aquellos visitantes del museo podrán admirar junto al Mustang la exposición temporal 'Coleccionistas de aquí', que se desarrollará en dos fases para poder mostrar el mayor número posible de vehículos.

Concebido por Lee Iacocca y lanzado al mercado el 17 de abril de 1964, el Ford Mustang revolucionó el sector de la automoción al combinar el espíritu de los deportivos europeos con unas prestaciones sobresalientes.

Su éxito fue inmediato, ya que alcanzó el millón de unidades vendidas en apenas dos años y se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, protagonista de películas, series y videojuegos a lo largo de las décadas.

Entre las numerosas versiones que han engrandecido la historia del modelo, el Mustang Mach 1 ocupa un lugar "privilegiado". Integrado en la mítica generación de los 'muscle cars' estadounidenses, destacó por su imagen "poderosa y desafiante", con un imponente capó, características tomas de aire y motores de gran cilindrada.