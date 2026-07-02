El Museo Nacional de Escultura expone un retablo y un tríptico flamencos del siglo XVI recuperados del tráfico ilícito

Un retablo de la Pasión de Cristo y un tríptico de la Epifanía del siglo XVI, obra de la Escuela de Amberes, expuestas en la sala Barón Rojo del Museo Nacional de Escultura. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Escultura expone un retablo de la Pasión de Cristo y un tríptico de la Epifanía del siglo XVI, obra de la Escuela de Amberes, recuperados por la Guardia Civil en una operación contra el tráfico ilícito en Italia, por lo que la microexposición supone un "homenaje" al trabajo para recuperar el patrimonio histórico español.

Ambas piezas se podrán ver hasta octubre en el Barón Rojo del museo escultórico ubicado en Valladolid, en una exposición titulada 'Operación Altarpiece', como la operación concluida en 2025 en la que se recuperaron 62 bienes culturales. Estos habían sido extraídos ilegalmente de España desde Marbella (Málaga) y fueron hallados en la mansión de un matrimonio italiano, fallecido, en el Lago Maggiore, en Lesa (Italia), tras una investigación iniciada en 2023.

La operación comenzó cuando la Guardia Civil recibió una comunicación enviada por los Carabinieri a través de Europol, en la que se informaba de la intervención policial de un retablo flamenco de madera tallada, policromada y dorada de principios del siglo XVI, de dos metros de alto, por 1,76 de ancho y 27 centímetros de profundidad. La obra se halló junto a un documento del Ministerio de Cultura que la declaraba inexportable, lo que activó las "alarmas".

Esta pieza, que dio nombre al operativo llevado a cabo por el Grupo de Patrimonio Histórico y el Comando para la Tutela del Patrimonio Cultural del Arma de Carabinieri, es una de las que se exhibe ahora en el Museo Nacional de Escultura y evoca varias escenas de la vida de Cristo.

La segunda obra es un Tríptico de la Epifanía, en óleo sobre tabla, que representa el tema de la Adoración de los Reyes Magos, mientras que en los paneles laterales muestra escenas de la Natividad y la Circuncisión.

El director del museo, Alejandro Nuevo, ha puesto en valor la presencia de ambas piezas en el espacio vallisoletano, ya que el retablo es "muy significativo" al no haber "apenas ninguno similar en colecciones públicas o privadas españolas", mientras el tríptico formará parte en el futuro como "pieza principal" del proyecto Galería de Pintura, que se mostrará en el Palacio de Villena en 2027.

Asimismo, ha incidido en que esta exposición, presentada este jueves, 2 de julio, sirve para "poner en valor" el "caso de auténtico éxito" en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que ha supuesto la 'Operación Altarpiece', un "ejemplo de que la unión hace la fuerza" y de que "la coordinación es fundamental para la protección, la salvaguarda y la protección del patrimonio cultural".

En este sentido, ha incidido en la presencia en la muestra, especialmente, del retablo que dio nombre a la exposición, del que ha detallado que fue declarado "inexportable" de España en 2018 por "la inexistencia de este tipo de obras en colecciones españolas", por lo que la pieza constituye una "rareza". La declaración la realizó, precisamente, Manuel Arias, el anterior subdirector del Museo Nacional de Escultura que ahora acoge la obra como parte de su colección.

De esta manera, Nuevo ha agradecido a la Guardia Civil y al Ministerio de Cultura por el trabajo realizado para recuperar este patrimonio y ha destacado también la "heroicidad" del equipo del Museo por "sacar adelante la pequeña exposición en tiempo récord".

En representación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Juan Jesús Reina, ha incidido en que la presentación de la exposición de estas obras supone la "culminación exitosa" de la operación que permitió el "histórico retorno a suelo español" de 62 obras de "incalculable valor".

Así, ha ensalzado la "relación de confianza, respeto y coordinación" que existe entre la Guardia Civil y el Ministerio de Cultura, un "binomio ejemplar" que se ha convertido en "uno de los escudos más eficaces para defender aquello que pertenece a todos, el patrimonio histórico".

UN "ÉXITO" POLICIAL Y DE PAÍS

"La 'Operación Altarpiece' es un éxito policial rotundo, pero ante todo es un éxito de país", ha apostillado, para dar la palabra a la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert, quien ha compartido esta reivindicación de la recuperación del patrimonio.

"Cada vez que el patrimonio se pierde, se pierde un poquito de nosotros", ha manifestado, para advertir a "aquellos que creen que el patrimonio es algo con lo que se puede jugar" que las instituciones españolas actúan para protegerlo.

Por último, ha recordado que las 62 obras entregadas a la administración española en julio de 2025 en el marco de la operación, se han distribuido por museos públicos del país, un contexto en el que el Museo de León acoge otra pieza, un tríptico también del siglo XVI.

Otros bienes se han entregado a instituciones culturales ubicadas en Valencia o Madrid. La ubicación de los bienes se decidió en el último Consejo del Patrimonio Histórico, órgano colegiado en el que participan los responsables en materia de patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y el Estado.