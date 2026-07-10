Museo Numantino de Soria acerca el patrimonio histórico a los más pequeños con sus talleres centrados en el eclipse

SORIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través del Museo Numantino de Soria, organiza una nueva edición de sus talleres didácticos para los meses de julio y agosto, una propuesta educativa dirigida a acercar el patrimonio histórico y artístico a los más pequeños.

El programa de este verano está especialmente vinculado a un acontecimiento excepcional que podrá contemplarse desde Soria: el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

En los talleres se enseñará cómo las sociedades del pasado interpretaron los eclipses y otros fenómenos naturales, su capacidad para preverlos en algunos casos y cómo se interpretaron cuando no se comprendían, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Junto a esta temática, los participantes también podrán conocer el significado de los motivos decorativos presentes sobre cerámicas, que remitían a esos fenómenos, y descubrir cómo estos objetos transmitían mensajes e información hace miles de años.

MÁS DE 3.000 ESCOLARES.

El Museo Numantino organiza un total de tres talleres diferentes, con cuatro fechas de celebración para cada uno, y comenzan el día 22 de julio y se extenderán hasta el 14 de agosto.

Se celebrarán a las 11.00 horas, y cada uno tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente. Todos los talleres se desarrollarán en las salas de exposición permanente del Museo Numantino.

Entre los meses de febrero y junio, más de 3.000 escolares han participado en las actividades educativas organizadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en el Museo, consolidando a esta institución como uno de los principales recursos educativos y culturales de la provincia.

TALLERES.

'Mensajes en barro' está destinado a los nacidos entre 2018 y 2020, que se celebrará los días 22 y 30 de julio y 7 y 12 de agosto, donde se propone descubrir, a través del juego y la observación, los símbolos y decoraciones de la cerámica arqueológica y aprender a interpretar algunos de los mensajes que han permanecido ocultos en el barro durante siglos.

'¿Quién apagó el sol?' está diseñado para nacidos entre 2018 y 2020, tiene previsto celebrarse los días 23 y 31 de julio y 5 y 13 de agosto, y en él se acercará a los más pequeños a las leyendas y relatos que diferentes pueblos imaginaron para explicar los eclipses antes de que existiera una explicación científica.

'Enclipsando el pasado', para los nacidos entre 2015 y 2017, se ha programado este taller que tendrá lugar los días 24 y 29 de julio y 6 y 14 de agosto. A partir de una singular inscripción medieval conservada en el Museo Numantino, que recuerda un eclipse observado en Soria en el año 1239, los asistentes descubrirán cómo los objetos y las fuentes históricas permiten reconstruir acontecimientos del pasado y comprender la forma en que las personas interpretaban el mundo que las rodeaba.