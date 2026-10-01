Museo del Pan de Mayorga (Valladolid) acoge una exposición con "una mirada artística y diferente" al mundo del pan

Exposición inaugurada en el Museo del Pan, en Mayorga. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Pan ubicado en la localidad vallisoletana de Mayorga acoge hasta diciembre la exposición fotográfica 'Arte de Pan', un proyecto de la fotógrafa gastronómica y publicitaria Coral Reguilón que combina fotografía y escultura para ofrecer una mirada artística y diferente al mundo del pan.

La muestra reúne fotografías de esculturas de pan, retratos de panaderos e imágenes de obradores, creando un recorrido por el proceso de elaboración y por las posibilidades creativas de un producto estrechamente vinculado a la tradición y a la cultura gastronómica.

Uno de los elementos principales del proyecto son las esculturas de pan, creadas en su mayor parte por la propia Coral Reguilón y, en otros casos, por panaderos y obradores de reconocido prestigio, como Daniel Jordà.

Todas las piezas fueron elaboradas específicamente para ser fotografiadas y forman parte de un proyecto que convierte el pan en materia artística.

'Arte de Pan' recoge el trabajo desarrollado por Coral Reguilón en torno a la fotografía gastronómica y plantea una aproximación visual al pan desde una perspectiva que une creación artística, tradición y gastronomía.

La exposición permitirá además conocer el trabajo de panaderos y obradores a través de una serie de retratos e imágenes de sus espacios de producción.

Coral Reguilón desarrolla su actividad profesional en el ámbito de la fotografía gastronómica y publicitaria, centrada especialmente en la creación de imágenes para marcas, restaurantes y proyectos relacionados con la gastronomía.

El proyecto se completa con la publicación del fotolibro 'Arte de Pan', que reúne en cerca de 50 fotografías el trabajo desarrollado por la autora. La presentación del libro tendrá lugar el sábado 3 de octubre en el Museo del Pan de Mayorga, donde Coral Reguilón realizará además una firma de ejemplares.