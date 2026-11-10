El Museo de Segovia dedica la 'pieza del mes' de noviembre a la restauración de ajuares de 'Los Algarrobales'

Conjunto de tres elementos de ajuar durante la restauración de ajuares de la necrópolis celtibérica de 'Los Algarrobales', en San Miguel de Bernuy. - MUSEO DE SEGOVIA

SEGOVIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Segovia, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, ha dedicado la 'pieza del mes' de noviembre a mostrar las fases de restauración de los ajuares de la necrópolis celtibérica de 'Los Algarrobales', en San Miguel de Bernuy.

La propuesta lleva por título 'Lo que el visitante no puede ver' y expone las tareas de recuperación y conservación que se llevan a cabo con las piezas que llegan al centro, en este caso enfocado al proceso de restauración de los mencionados ajuares.

La selección reúne urnas cinerarias, fragmentos cerámicos y objetos metálicos asociados a los enterramientos, entre ellos un umbo de escudo.

Las piezas proceden de tumbas de incineración, en las que se depositaban las urnas con los restos recogidos tras la cremación del difunto, principalmente huesos cremados y elementos de ajuar. Otros objetos acompañaban al fallecido, como vasos cerámicos y útiles personales de metal, hueso o cerámica.

Entre los materiales figura una urna que, probablemente, corresponde a una copa reutilizada a la que se seccionó la base para emplearla como recipiente funerario. Junto a ella se muestra el umbo, otra urna con objetos metálicos recuperados de su interior o asociados a la tumba, un fragmento cerámico limpio y preparado para su unión con el resto de la pieza y un conjunto de tres elementos de ajuar ya restaurados.

El Museo ha recordado que los materiales de una necrópolis de incineración presentan habitualmente un estado de conservación muy delicado. A los procesos de deterioro propios de una excavación se suman, en algunos casos, las alteraciones provocadas por el fuego, cuando ciertos elementos del ajuar se colocaban sobre el cadáver durante la cremación. Las piezas cerámicas de esta muestra no suelen presentarlas, ya que no se empleaban durante la incineración.

Según el centro, la conservación de los bienes arqueológicos comienza en el mismo momento en que se descubre un objeto en el yacimiento.

En 'Los Algarrobales', las urnas se extraen sin vaciar y, cuando es posible, con los materiales asociados. Posteriormente, se protege el bloque completo para mantener las condiciones en las que las piezas han permanecido desde su depósito.

Este método permite estudiar después el contenido en el laboratorio y conocer las características de las personas cuyos restos se depositaron, cómo se recogieron los huesos de la pira funeraria y cómo se colocaron los elementos de ajuar. Esta labor corresponde a la especialista en antropología.

Una vez finalizado ese trabajo, y en paralelo al análisis de los restos óseos, los materiales pasan al taller de restauración. Con los objetos individualizados se pueden analizar su tecnología constructiva y los materiales empleados, así como obtener muestras para su estudio. El trabajo en el laboratorio se inicia con la documentación fotográfica y el análisis del estado de conservación de cada pieza.

Asimismo, el Museo ha señalado que es habitual que las urnas aparezcan fragmentadas y con pérdidas de material, un contexto en el que ha recordado que las labores agrícolas que ha sufrido el yacimiento han podido afectar a los objetos y favorecer concreciones terrosas, depósitos de carbonatos y problemas de debilidad material, como desgastes y descamaciones.

El primer tratamiento consiste, por lo general, en retirar los restos ajenos a la cerámica para recuperar una superficie limpia. Para ello, se emplean procedimientos químicos, como mezclas de agua y alcohol o de agua y acetona, y métodos mecánicos, mediante bisturí o espátula de ultrasonidos.

Tal y como ha detallado el museo, primero se ablandan las concreciones y después se retiran de forma controlada para, una vez limpias, consolidar las piezas cuando es necesario con resinas acrílicas y unir los fragmentos para completarlas.

Los conjuntos expuestos permiten observar estos trabajos en distintos momentos del proceso: desde los materiales recién extraídos hasta los fragmentos ya limpios, los objetos metálicos en proceso de limpieza y las piezas restauradas.

Todas las intervenciones concluyen con un informe final que incluye la documentación fotográfica, mientras los objetos que no pasan a la exposición permanente se identifican y se guardan en cajas específicas, con medidas de seguridad, en los depósitos del Museo.