El Museo de Segovia organiza en Semana Santa un taller de pintura infantil en el Museo Zuloaga

Imagen de un taller previo infantil de pintura en el Museo Zuloaga. - MUSEO DE SEGOVIA

SEGOVIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Acción Cultural del Museo de Segovia ha organizado un taller infantil de pintura para Semana Santa, que se celebrará en el Museo Zuloaga, y se inspira en la colección histórica de cerámica expuesta en el propio museo. El taller se celebrará en el espacio filial del Museo de Segovia, situado en la iglesia de San Juan de los Caballeros, edificio que fue el taller artístico en Segovia de la familia Zuloaga.

La actividad, titulada 'Pintura en los Zuloaga', está dirigida a niños de entre 6 y 12 años y se desarrollará en horario de 12.00 a 13.00 horas. Es una propuesta de pintura libre pensada para aprovechar el periodo de vacaciones escolares, en la que los participantes se inspirarán en las obras de la exposición temporal de cerámica de Zuloaga que actualmente acoge el centro.

El Museo Zuloaga conserva y expone el legado artístico de la familia Zuloaga, con una destacada colección de cerámica que convirtió a este taller segoviano en referencia del arte decorativo español a finales del siglo XIX y principios del XX. La exposición temporal que sirve de marco al taller amplía esa mirada sobre la producción cerámica de la familia.

La inscripción es obligatoria para participar. Los interesados pueden reservar plaza llamando al teléfono 921 46 06 15. La actividad está ofertada para grupos bajo demanda.

El taller se enmarca en la programación didáctica que desarrolla el Departamento de Acción Cultural (DEAC) del Museo de Segovia, gestionado por la Junta de Castilla y León, para acercar los fondos y colecciones del centro a todos los públicos, mediante actividades adaptadas a distintas edades e intereses.