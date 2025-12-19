El Museo de Semana Santa de Zamora será una realidad en 2027

ZAMORA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Semana Santa de Zamora estará terminado en el año 2027. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha visitado hoy las obras del nuevo espacio, un proyecto clave para la preservación y difusión de esta celebración declarada de Interés Turístico Internacional que avanza a buen ritmo. Las obras, como así se han felicitado hoy las instituciones implicadas en su finalización, han llegado ya a la cota 0.

Según Isabel Blanco, "el futuro museo es una infraestructura necesaria para la ciudad, puesto que las anteriores instalaciones, abiertas en 1964, habían quedado obsoletas y su espacio se antojaba insuficiente para albergar los 37 pasos de las diferentes cofradías".

El nuevo espacio ofrecerá un recorrido único por la historia, las tallas y las propias cofradías, lo que supondrá un refuerzo de la proyección cultural y turística de la capital zamorana, pero también garantizaraá la adecuada conservación de este patrimonio. Además, la vicepresidenta ha explicado que el proyecto es clave "para preservar y difundir un acontecimiento fundamental, declarado de Interés Turístico Internacional, que va más allá de lo religioso, puesto que es un evento social y cultural que une tanto a los zamoranos como al gran número de visitantes. Una Semana Santa que la Junta apoya sin fisuras".

Las obras del museo se enmarcan en el convenio suscrito el 31 de diciembre de 2021 entre el Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta Pro Semana Santa. La cofinanciación se distribuye entre un 57 % aportado por la Junta y un 21,5 % por la Diputación y el Ayuntamiento. La encargada de llevar a cabo la construcción es la UTE Comsa, S.A.U. - Inmeva Infraestructuras, S.L, por un importe de 9.892.930 euros.

La obra se ha retrasado desde sus plazos iniciales porque durante las excavaciones iniciales se halló una antigua atarjea en funcionamiento, lo que provocó una necesaria interrupción de las obras hasta la supervisión y obtención de la solución constructiva por el órgano competente. Finalmente, se ha desviado el tramo afectado de la red municipal de saneamiento, permitiendo su desmontaje arqueológico supervisado.

El nuevo Museo de Semana Santa contará con una superficie total construida de 5.446 metros cuadrados--1.631 metros cuadrados bajo rasante y 3.816 sobre rasante--y la duración de las obras es de 30 meses.

DATOS TÉCNICOS

El exterior del edificio estará revestido con piedra de Zamora extraída del propio solar, mampuesta manualmente en hiladas horizontales. "En el interior, muros de hormigón tintado y texturizado aportan solidez y luminosidad gracias a lucernarios y patios, optimizando el uso de luz natural. La fachada incorpora también acero pavonado en el gran portón de entrada y dinteles de hormigón sobre amplios huecos para conectar visualmente el museo con la ciudad", han apuntado los responsables de la obra.

La cimentación se ha ejecutado con micropilotes armados con tubo de acero para garantizar la seguridad de las edificaciones colindantes y del personal. El edificio contará con cubierta plana invertida no transitable y pavimentos exteriores de granito, mientras que los interiores combinarán cerámica, moqueta y hormigón pulido. La climatización se realizará mediante caldera de gas con fancoils y suelo radiante.