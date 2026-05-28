Música, magia y teatro protagonizan el programa 'Cultura en los parques' de Salamanca desde el 21 de junio

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación de 'Cultura en los parques'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá, por segundo año consecutivo, la actividad 'Cultura en los parques', que se desarrollará entre el 21 de junio y el 12 de julio e incluye música, magia y teatro en diferentes parques y plazas de la ciudad para acercar la cultura a todos los barrios.

La primera de las actividades programadas, 'Malditos Mocosos', es un estreno absoluto de la compañía Kamaru Teatro y está previsto el 21 de junio en el parque de la Alamedilla, tal y como ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del programa municipal.

Es un espectáculo de teatro musical y narración en directo dirigido al público infantil y familiar que integra música en vivo, dramaturgia fragmentada, participación del público y dispositivos tecnológicos accesibles.

El espectáculo está protagonizado por un narrador-músico versátil que articula la propuesta a través de cuentos musicales, humor, improvisación y pequeñas acciones performativas, y aborda contenidos que promueven valores de interés social y educativo como la empatía, la convivencia, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la percepción de la diversidad y el cuidado del entorno natural.

Una semana después, el domingo 28 de junio, está previsto el estreno absoluto de 'El que se pica, ajos mastica', de la compañía Saldaña y Carioca, en la Plaza Barcelona.

La historia narra la situación de una huerta, en la que muchos alimentos están alterados, desconcertados, enfadados, con la llegada de los tomates a los surcos de tierra, en un lugar donde nunca se han cultivado.

Asimismo, el domingo 5 de julio el teatro se traslada al parque Picasso con la obra '¡Qué mosqueo de moscas!', de la compañía Habichuela, una divertida sesión con cuentos, poesía, canciones y otras sorpresas, dedicada a las moscas, pequeños insectos que acompañan en las tardes de calor.

Este programa finalizará con el estreno absoluto de 'Magia a todo color', del Mago Oski, programado en el parque de Carmelitas el 12 de julio. Es un espectáculo de magia escénica y participación ciudadana con la complicidad de los niños y familias, y en él se mezclan trucos sorprendentes, momentos cómicos y juegos colectivos.

La programación musical de 'Cultura en los parques' vendrá de la mano de la Banda Municipal de Música de Salamanca que trasladará su actividad de conciertos a diferentes zonas de la ciudad, de manera que el 4 de julio estarán en el parque de la Alamedilla y al día siguiente actuarán en la plaza de la iglesia de Pizarrales, mientras a la Plaza Barcelona se trasladarán el 11 de julio y al Museo del Comercio y la Industria el 12 de julio.

Los asistentes podrán disfrutar con los géneros musicales más populares y tradicionales, como la zarzuela, el pasodoble, la copla española y música folklórica salmantina.

Todos los conciertos darán comienzo a las 21.00 horas y estarán dirigidos por Mario Vercher.