Música, magia y teatro protagonizan el programa 'Cultura en los parques' de Salamanca desde el 21 de junio

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación de 'Cultura en los parques'.
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación de 'Cultura en los parques'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 13:22
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SALAMANCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá, por segundo año consecutivo, la actividad 'Cultura en los parques', que se desarrollará entre el 21 de junio y el 12 de julio e incluye música, magia y teatro en diferentes parques y plazas de la ciudad para acercar la cultura a todos los barrios.

La primera de las actividades programadas, 'Malditos Mocosos', es un estreno absoluto de la compañía Kamaru Teatro y está previsto el 21 de junio en el parque de la Alamedilla, tal y como ha señalado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del programa municipal.

Es un espectáculo de teatro musical y narración en directo dirigido al público infantil y familiar que integra música en vivo, dramaturgia fragmentada, participación del público y dispositivos tecnológicos accesibles.

El espectáculo está protagonizado por un narrador-músico versátil que articula la propuesta a través de cuentos musicales, humor, improvisación y pequeñas acciones performativas, y aborda contenidos que promueven valores de interés social y educativo como la empatía, la convivencia, la gestión emocional, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, la percepción de la diversidad y el cuidado del entorno natural.

Una semana después, el domingo 28 de junio, está previsto el estreno absoluto de 'El que se pica, ajos mastica', de la compañía Saldaña y Carioca, en la Plaza Barcelona.

La historia narra la situación de una huerta, en la que muchos alimentos están alterados, desconcertados, enfadados, con la llegada de los tomates a los surcos de tierra, en un lugar donde nunca se han cultivado.

Asimismo, el domingo 5 de julio el teatro se traslada al parque Picasso con la obra '¡Qué mosqueo de moscas!', de la compañía Habichuela, una divertida sesión con cuentos, poesía, canciones y otras sorpresas, dedicada a las moscas, pequeños insectos que acompañan en las tardes de calor.

Este programa finalizará con el estreno absoluto de 'Magia a todo color', del Mago Oski, programado en el parque de Carmelitas el 12 de julio. Es un espectáculo de magia escénica y participación ciudadana con la complicidad de los niños y familias, y en él se mezclan trucos sorprendentes, momentos cómicos y juegos colectivos.

La programación musical de 'Cultura en los parques' vendrá de la mano de la Banda Municipal de Música de Salamanca que trasladará su actividad de conciertos a diferentes zonas de la ciudad, de manera que el 4 de julio estarán en el parque de la Alamedilla y al día siguiente actuarán en la plaza de la iglesia de Pizarrales, mientras a la Plaza Barcelona se trasladarán el 11 de julio y al Museo del Comercio y la Industria el 12 de julio.

Los asistentes podrán disfrutar con los géneros musicales más populares y tradicionales, como la zarzuela, el pasodoble, la copla española y música folklórica salmantina.

Todos los conciertos darán comienzo a las 21.00 horas y estarán dirigidos por Mario Vercher.

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