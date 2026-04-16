Nace la 'Filmoteca Seminci' con ciclos y proyecciones todo el año para redescubrir el patrimonio cinematográfico mundial

Nace Filmoteca Seminci: viajes y descubrimientos de la historia del cine durante todo el año - SEMINCI

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) pone en marcha Filmoteca Seminci, una iniciativa de ciclos y proyecciones en diferentes salas de la ciudad para acercar el patrimonio cinematográfico mundial al público de Valladolid durante todo el año, en colaboración con la Filmoteca de Castilla y León.

Esta propuesta responde también al propósito de José Luis Cienfuegos, director de Seminci hasta 2025, de dar continuidad a las actividades iniciadas con motivo de la 70 edición del festival y de reforzar el papel de Seminci como dinamizador cultural de la ciudad durante todo el año y no solo en las fechas de celebración del certamen.

Según los nuevos directores del festival Mariona Viader y Javier Estrada, la Filmoteca Seminci surge como la colaboración natural con la Filmoteca de Castilla y León, "aliado clave" con el que se construye este proyecto que reúne y aporta coherencia a las proyecciones que se realizan durante todo el año, al apostar por la reflexión a partir de una programación "heterodoxa en épocas y territorios".

Con esta iniciativa se cumplen las aspiraciones de la Filmoteca de Castilla y León de mantener una programación cinematográfica estable en Valladolid, fruto de la colaboración institucional, como parte del ámbito de la difusión de la cultura audiovisual que tiene a su cargo la Dirección General de Políticas Culturales.

ONCE PROYECCIONES PROGRAMADAS

La programación de Filmoteca Seminci incluye, hasta el momento, once proyecciones que comenzarán en abril y se extenderán hasta diciembre: el ciclo de largometrajes '¿Qué fue del futuro?' en los Cines Broadway; el ciclo 'Restauraciones cinematográficas', con dos obras maestras del cine español en el Auditorio FUNDOS Fórum; y un clásico del cine africano, un homenaje al cineasta Pere Portabella por su centenario y una nueva sesión del programa Inside Cinema, protagonizada por Jaume Claret Muxart, en los Cines Casablanca.

Las sesiones contarán con una presentación o coloquio posterior que enriquecerá la experiencia de visionado y el diálogo en torno a las películas, reforzando así el compromiso de Seminci con la divulgación de la historia del cine desde la cercanía y la participación del público.

En el marco de estas proyecciones, Espacio Seminci acogerá vitrinas temáticas dedicadas a los actores o directores vinculados a los títulos programados.

La primera de ellas reúne objetos y recuerdos relacionados con Francisco Rabal, intérprete de Los santos inocentes, recuperando así la iniciativa 'Vitrina del mes', puesta en marcha en 2025 con el objetivo de poner en valor y difundir el archivo histórico del festival.

Las actividades comenzarán el 28 de abril con la proyección de Los santos inocentes, de Mario Camus (1984), en el Auditorio FUNDOS Fórum, con motivo del centenario del actor Paco Rabal. La película, basada en el libro homónimo de Miguel Delibes, ganó el premio de interpretación masculina ex aequo para Alfredo Landa y Paco Rabal, que logró convertir a Azarías y su 'milana bonita' en uno de los personajes más recordados del cine español.

El acto se completará con el cortometraje 'Paco, mi padre', dirigido por Benito Rabal, hijo del recordado intérprete, quien lo presentará en Valladolid.

La versión remasterizada en 4K de Furtivos, película de 1975 dirigida por José Luis Borau, continuará el 29 de abril en FUNDOS Fórum la recuperación de títulos imprescindibles de la historia del cine español. Ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, Furtivos teje bajo la forma de un drama rural una alegoría sobre la opresión, el miedo y la necesidad de ruptura con un pasado autoritario.

Su valor reside en la valentía con que, incluso antes del final del franquismo, logró formular una crítica simbólica al sistema. Lo hace a través de la relación de un joven reprimido emocional y sexualmente por una madre autoritaria, interpretados por Ovidi Montllor y Lola Gaos, respectivamente.

Con esta colaboración y el ciclo de películas restauradas, FUNDOS reactiva la histórica relación de la sala de Fuente Dorada con la programación cinematográfica impulsada junto a Seminci y la Filmoteca en la década de los noventa.