Nace el Sindicato de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid para "dar voz" a todos los trabajadores del cuerpo

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Bomberos de Valladolid (SBV) concurrirá, por primera vez, a las elecciones sindicales del personal funcionario del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebran este jueves 18 de mayo, con el objetivo de ser "la voz de todos los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Valladolid".

El nuevo sindicato fue constituido oficialmente el pasado mes de diciembre, con la ayuda del Sindicato de Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes en su día tendieron puentes para hacer lo propio en otros servicios del país como Toledo o Palencia, y con el apoyo del ya existente Sindicato de la Policía Municipal (SPPM) de la ciudad.

El objetivo de este nuevo sindicato, según han señalado fuentes del mismo a Europa Press, es buscar la representación sindical "real", a través de la creación de "una línea de trabajo constante entre los representantes y la plantilla" del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, que, a fecha de 31 de Diciembre de 2022, contaba con 154 efectivos.

A su juicio, la representación hasta ahora de, únicamente sindicatos de clase, "no es suficiente para este servicio profesional", dado que, según han censurado las mismas fuentes, desde estos "no se consultan sus inquietudes o reivindicaciones, no se informa de manera correcta sobre los acuerdos alcanzados con la Administración y no presentan ninguna propuesta acerca del futuro del parque".

No obstante, desde este sindicato se ha precisado que son "conscientes" de que la representación porcentual de la plantilla de Bomberos en el conjunto del Ayuntamiento es de poco más del 10 por ciento, por lo que son conocedores de "la importancia de los sindicatos de clase hasta ahora presentes", pero han añadido que su presencia puede suponer "un empujón" al servicio.

"Desde el Sindicato de Bomberos apostamos por que sea un movimiento sindical real, queremos escuchar a todos los trabajadores y ser la voz del servicio", han afirmado, para añadir que el objetivo es "tratar de escuchar realmente a los trabajadores" y "actuar de manera asamblearia, a través de la consulta y la aportación de distintas visiones sobre los asuntos que afectan al servicio". "Todo el que quiera va a tener la posibilidad de proponer y ser informado", han remarcado.

De hecho, la primera reivindicación que hace este nuevo sindicato es que, a pocos días de las elecciones del próximo jueves, 18 de mayo, "ninguno de los sindicatos de clase ha celebrado ni actos, ni asambleas o reuniones para explicar sus propuestas y diferentes puntos de vista de cara a esta cita electoral", mientras que el Sindicato de Bomberos de Valladolid ha citado mañana lunes a todos los miembros del servicio para exponer su programa.