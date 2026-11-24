El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrega la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a Nevenka Fernández. - Pool Moncloa/Fernando Calvo

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconcejala del PP del Ayuntamiento de Ponferrada (León) y primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político en España, Nevenka Fernández, ha recibido este martes de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil en el Complejo de la Moncloa.

El caso de Nevenka Fernández salió a la luz en el año 2001 cuando ocupaba el cargo de concejala de Hacienda del PP en Ponferrada y denunció por acoso sexual, laboral y psicológico al entonces alcalde de la localidad, Ismael Álvarez, también del PP, con quien había mantenido una relación.

Pese a su denuncia, Fernández se encontró con la incomprensión de una gran parte de la sociedad, aunque la exconcejala consiguió algo inesperado hace más de 20 años: que Ismael Álvarez fuera condenado en 2002 a nueve meses de prisión más una multa y al pago de una indemnización de 12.000 euros a la víctima.

El caso tuvo mucha relevancia social porque se convirtió en el primer cargo político en España condenado por acoso.

La Encomienda de la Orden del Mérito Civil es una condecoración española instituida en 1926 por Alfonso XIII para premiar virtudes cívicas, servicios relevantes al Estado, trabajos extraordinarios o constancia en el deber.

Nevenka Fernández recibió ayer en València el premio Avançant en Igualtat de UGT PV por "su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder". Durante el acto alertó del peligro "real" de un retroceso de los derechos conseguidos e insistió en la necesidad de no "bajar la guardia ni aceptar el silencio": "Todos los que queremos vivir en una sociedad más justa, más libre y donde las mujeres y los hombres podamos vivir en un mundo más igualitario debemos pelear juntos".