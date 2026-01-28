La nieve cubre Ávila y obliga a cortar calles y suspender rutas escolares

Nieve en Ávila capital - EUROPA PRESS

ÁVILA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las nevadas registradas desde la madrugada de este miércoles han dejado varios centímetros de nieve en las calles de Ávila y complicaciones en distintas carreteras de la provincia, después de que la precipitación comenzara a cuajar alrededor de las 7.15 horas, momento que ha coincidido con la entrada a los colegios y el inicio de las consultas médicas en la capital.

La acumulación de nieve ha provocado retrasos en el transporte público, la suspensión de algunas citas sanitarias y dificultades en los accesos a los centros escolares. El Ayuntamiento de Ávila ha activado el operativo de vialidad invernal para la limpieza de calles y aceras, con medios mecánicos y manuales, y se ha prestado especial atención a los entornos de colegios y centros de salud, según ha informado en un comunicado.

Algunas vías, como la Ronda Vieja, la calle Madrigal y la bajada de Santo Tomás, permanecen cortadas, y desde el consistorio se recomienda "precaución y evitar utilizar el vehículo en la medida de lo posible". Durante la tarde del martes ya se habían realizado labores preventivas con el esparcimiento de sal ante el aviso de nevadas.

El temporal se produce en una jornada con aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Sistema Central. El Ayuntamiento ha aconsejado tomar medidas de seguridad, como retirar objetos de terrazas y ventanas, revisar anclajes o evitar transitar junto a muros, cornisas y zonas arboladas.

RUTAS ESCOLARES

Por su parte, la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila ha suspendido y modificado varias rutas escolares en las zonas más afectadas y ha adaptado las citas médicas "ante la dificultad de traslado de pacientes y profesionales". El operativo de vialidad de la Junta trabaja con diez quitanieves en diferentes carreteras autonómicas desde la pasada madrugada.

El Ejecutivo autonómico pide "no efectuar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios" y consultar el estado de las carreteras a través del teléfono provincial de información (920 25 18 89) o las webs oficiales.

La Diputación de Ávila, a su vez, ha activado su operativo de vialidad invernal a las 7.00 horas, con 38 operarios y doce camiones distribuidos por las distintas zonas de la provincia para garantizar los accesos a los núcleos de población. El aviso meteorológico amarillo permanecerá vigente hasta las 18.00 horas por acumulaciones de hasta diez centímetros en el Sistema Central, cinco en La Moraña y dos en el Valle del Tiétar.

"El tratamiento preventivo es importante, pero ante una nevada de esta intensidad lo fundamental es la precaución y evitar los desplazamientos no imprescindibles", ha señalado el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, quien ha confiado en que la nieve remita a lo largo del día.

Las condiciones meteorológicas también han obligado a suspender varios actos institucionales y convocatorias públicas, entre ellas la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tenía previsto clausurar en Ávila un acto sobre financiación autonómica, así como diversas ruedas de prensa y eventos culturales programados para esta jornada.