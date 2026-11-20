PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del Colegio 'Modesto Lafuente' de Palencia han celebrado el Día Mundial de la Infancia, con la lectura de un manifiesto en el que han reivindicado "el valor de la convivencia entre diferentes raíces culturales".

"Aunque vengamos de distintos lugares o nuestras familias tengan orígenes diferentes, todos compartimos el mismo patio, las mismas aulas y las mismas ganas de aprender y pasarlo bien", han asegurado los alumnos de quinto de Primaria que han sido los encargados de leer el manifiesto en un acto en el que han estado acompañados por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés.

Los niños han reconocido que, aunque a veces convivir "no es fácil2, lo importante "no es evitar todos los conflictos, sino aprender a resolverlos hablando, escuchando y poniéndonos en el lugar de los demás".

Los alumnos consideran "una suerte enorme" pertenecer a un centro escolar que es "un mosaico de culturas" lo que les permite vivir diferentes experiencias. "Caminar por los pasillos es como viajar por el mundo sin salir de clase. Tenemos raíces de aquí, de diferentes rincones de Europa y de muchísimos países de Latinoamérica. Cada uno de nosotros trae en su mochila canciones, historias, sabores, palabras y costumbres únicas", han reivindicado los niños.

Los menores han defendido una "escuela abierta y acogedora, un lugar donde cada persona encuentre "un hogar seguro sin importar de dónde venga" y han reconocido los valores europeos de "diversidad, respeto, solidaridad e inclusión".

"La convivencia no depende solamente de los profesores ni de las normas del colegio. Depende de cada uno de nosotros, de nuestras palabras, de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos cada día", han concluido.

El texto del manifiesto ha terminado al recordar que la infancia debe ser una etapa para "crecer, aprender, jugar y soñar; nunca para sentir miedo, soledad o rechazo".

Además de la celebración en el centro escolar, el Ayuntamiento de Palencia acoge por la tarde una reunión del Pleno Infantil, en el que los representantes de los niños de la capital hablarán de sus preocupaciones, necesidades y propuestas para la ciudad.