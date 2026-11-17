Nivel 1 de emergencia en Manzanedo de Valdueza (León) ante riesgo de derrumbe de la ladera en el cauce del arroyo.- AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada ha publicado un decreto mediante el cual se eleva a nivel de emergencia 1 el Plan de Protección Civil en Manzanedo de Valdueza ante el riesgo medio de deslizamiento de la ladera en el cauce del arroyo, se establece la creación de un Centro Coordinador de Operaciones (Cecop) y la toma de nuevas medidas de protección.

El Plan permanecerá activado hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron, o tras un informe técnico que aconseje su desactivación o la reducción del nivel de emergencia.

Según el decreto, el derrumbe de la ladera en el cauce del arroyo de Manzanedo provocaría inundaciones y arrastres de lodo en el núcleo de población de Manzanedo de Valdueza, desencadenados por fenómenos meteorológicos adversos o la propia inestabilidad del terreno.

El pasado día 15 de noviembre Alcaldía activó el Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de manera parcial en el ámbito territorial de la localidad de Manzanedo de Valdueza a causa de fenómenos meteorológicos adversos, que han producido el desbordamiento del arroyo de Manzanedo.

El Plan se activó en grado 0 para alertar a nivel de aviso a la población y aconsejarle que evitase desplazamientos innecesarios, el alejamiento del cauce, el aparcamiento de vehículos en la vía pública, acordonamiento de la zona afectada y otras de naturaleza análoga.

RECOMENDACIONES

Los técnicos recomiendan a la población que permanezca en caso de episodios lluviosos de intensidad moderada a fuerte en su domicilio en plantas altas, evite desplazamientos innecesarios, se aleje del cauce de los arroyos, no estacione en vía pública y siga, en todo caso, las indicaciones de la Policía Municipal, el Speis y Protección Civil.

Asimismo, aconsejan convocar a través del alcalde de barrio una reunión informativa con los habitantes del núcleo de población para exponer la situación de riesgo por el deslizamiento de la ladera y arrastres que puedan producirse en la cuenca del arroyo.

ÓRGANO ASESOR

La activación del Plan determinó la constitución de un órgano asesor integrado por los responsables de las áreas de Fomento, Seguridad Ciudadana, Ingeniería, Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y Policía Municipal, encargado de controlar y seguir la evolución del riesgo decretado.

En el día de ayer el Órgano Asesor levantó informe del estado de la cuenca del arroyo de Manzanedo y puso de manifiesto la existencia de un riesgo permanente, que se valoró en grado medio, por derrumbes probables de la ladera, en el cauce del arroyo de Manzanedo.

Según el decreto, este riesgo latente podría puede tener una afección directa en viviendas y edificaciones, especialmente en las que se encuentran ubicadas en el entorno de la plaza del pueblo, así como en servicios e infraestructuras que han sido proyectadas y construidas para hacer frente a un funcionamiento ordinario e incluso excepcional, pero no para supuestos de fuerza mayor o riesgo imprevisible.

La población censada en el núcleo de Manzanedo es de doce habitantes y en este momento residen en él ocho habitantes, cifra que se incrementa notablemente en fines de semana por la existencia de varias casas de turismo rural.

RECOMENDACIONES

Los técnicos recomiendan a la población que permanezca en caso de episodios lluviosos de intensidad moderada a fuerte en su domicilio en plantas altas, evite desplazamientos innecesarios, se aleje del cauce de los arroyos, no estacione en vía pública y siga, en todo caso, las indicaciones de la Policía Municipal, el Speis y Protección Civil.

Asimismo, aconsejan convocar a través del alcalde de barrio una reunión informativa con los habitantes del núcleo de población para exponer la situación de riesgo por el deslizamiento de la ladera y arrastres que puedan producirse en la cuenca del arroyo.

SUMINISTRO DE INSTALACIÓN METEOROLÓGICA

Igualmente, consideran oportuno establecer un seguimiento técnico de la evolución de los fenómenos meteorológicos y contratar por vía de urgencia una estación meteorológica en la zona que permita obtener datos reales de la intensidad de la lluvia, conectada en función de los niveles alcanzados a una alarma a la población, que funcione como indicador de una situación probable de riesgo para su confinamiento en las plantas altas del inmueble.

También recomiendan evitar el acercamiento de la población y el estacionamiento de vehículos en las inmediaciones del cauce del arroyo de Manzanedo --salvo los expresamente autorizados-- y que se ordene la contratación urgente de la limpieza de los sumideros u otras instalaciones que impidan el funcionamiento ordinario de las infraestructuras hidráulicas en el ámbito del núcleo de población.

Finalmente, los técnicos aconsejan encargar a Speis y la Policía Municipal la realización de prácticas de desalojo urgente de la población para el caso de que sea necesario resolver sobre su procedencia por ineficacia de las medidas acordadas.