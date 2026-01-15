No habrá cambio de ubicación en el Conexión Valladolid de 2026: seguirá en la Antigua Hípica

Información sobre la ubicación del Conexión Valladolid 2026. - CONEXIÓN VALLADOLID

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Conexión Valladolid ha confirmado este jueves que celebrará su edición 2026 en la Antigua Hípica Militar, en el Pinar de Antequera, pese a que tras la finalización del festival de 2025 se apuntaba que este año habría un cambio de ubicación al recinto José Luis Bellido, situado junto en las cercanías del estadio José Zorrilla y que se estrenó como sede de la Feria de Folklore y Gastronomía el pasado mes de septiembre.

La organización de Conexión Valladolid ha destacado en un comunicado recogido por Europa Press, que en 2026 se mantendrá en el espacio donde nació el proyecto "y donde ha crecido hasta convertirse en una de las citas musicales más destacadas del calendario nacional".

Así, la Antigua Hípica, también conocida como 'Pingüinos Arena', volverá a acoger el festival vallisoletano los días 26, 27 y 28 de junio de 2026.

"Tras meses de trabajo y planificación, Conexión Valladolid apuesta por la continuidad, reforzando su vínculo con un entorno natural que forma parte de su identidad desde la primera edición", han subrayado las mismas fuentes.

Asimismo, inciden en que la próxima edición será "la más internacional" ya que en el cartel figuran grandes artistas internacionales "que han elegido Valladolid como parada destacada dentro de sus giras, en muchos casos con fechas únicas o muy limitadas en España".

Así, Conexión Valladolid contará en su cartel de 2026 con Bomba Estéreo, Molotov y Kate Ryan, que actuarán por primera vez en la ciudad, por lo que consideran que sitúan a la ciudad "dentro del circuito de grandes eventos musicales, atrayendo a miles de asistentes de dentro y fuera de la ciudad cada año".

Cabe recordar que junto a esos nombres internacionales, Conexión Valladolid contará con 'La M.O.D.A.', 'Samurai', Paula Mattheus, Sanguijuelas del Guadiana, Lia Kali y Ultraligera, que ya fueron confirmados en el cartel hace unos meses.

La organización avanza que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones a la nómina del festival.