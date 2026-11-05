Noemí Hernández, nueva alcaldesa de La Cistérniga al prosperar la moción de censura contra el 'popular' Alberto Redondo

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 5 (EUROPA PRESS)

La edil centrista Noemí Rodríguez Hidalgo es desde este jueves la nueva alcaldesa de La Cistérniga (Valladolid), tras prosperar la moción de censura presentada por la oposición contra el hasta ahora regidor 'popular', Alberto Redondo, en el transcurso de una sesión de pleno que se ha desarrollado sin incidente alguno.

La moción de censura ha salido adelante con los votos favorables de la nueva alcaldesa, en representación de Centristas (CCD), y de los tres ediles del PSOE, los dos de IU y el de la 'expopular' y ahora en el Grupo Mixto, Milagros Sastre Santos, frente al rechazo de los cuatro representantes del PP, entre ellos Roberto Redondo, y la abstención de los dos concejales de Vox.

Las fuerzas promotoras de la moción decidieron dar este paso tras calificar la gestión del equipo de gobierno local durante los últimos años de opaca, caracterizada por un control casi dictatorial y por una comunicación inexistente, al tiempo que achacan a la anterior administración haber sustituido la resolución de los problemas reales de La Cistérniga por la política del escaparate.

En el momento de suscribir el acuerdo, los firmantes de la moción denunciaron que la estructura del gobierno municipal ha carecido de cohesión y de un proyecto real, lo que ha desembocado en una situación de parálisis e inestabilidad institucional. En este sentido, hicieron referencia a deficiencias como la falta de personal municipal, la no ejecución de proyectos acordados, la eternización de las obras, el retraso en el pago de facturas y el abandono del tejido asociativo y deportivo.